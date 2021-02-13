2021 рік можна вважати вдалим для трансформацій. То чом би не змінити свій образ. А почати Men 24 пропонує зі стрижки. На цей матеріал нас надихнули знаменитості. Гайда дивитися, які 5 чоловічих стрижок будуть актуальними цьогоріч!

Похід у перукарню більше не є механічним процесом. Настав час пограти як з довжиною, так і з кольором волосся. У цьому й перевага рослинності на голові: з нею можна зробити що завгодно. А якщо результат не вразить – можна постригтися та спробувати знову.

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Пам'ятай про те, що волосся – не зуби. Відросте!

5 стрижок зірок, які будуть модними у 2021 році

1. Андеркат Девіда Бекхема

Це неймовірна стрижка, яка НІКОЛИ не вийде з моди. Складно сказати, що Девід Бекхем – строгий і консервативний чоловік, якщо згадувати його зачіски. Він експериментував як із середнім, так і з довгим волоссям. Був платиновим блондином. Але колишній футболіст останнім часом зупинився саме на андеркаті. Це стрижка, яка вважається найпопулярнішою серед перукарів.

2. Сарафан Кріса Гемсворта

У випадку з Гемсвортом ми бачимо довшу та неформальну стрижку. Вона віддаляється від класики 60-х років, але це не заважає їй бути однією з топових у 2021-у. Ти можеш міняти пропорції стрижки. Усе залежить від овалу твого обличчя.

3. Коротка стрижка MALUMA

Колумбійський співак обрав найпопулярнішу карантинну стрижку – відсутність волосся на голові. Але мовиться не про акуратний нуль, а про максимально коротке волосся. Якщо воно трохи відросте, можеш експериментувати з кольором. Наприклад, стати платиновим блондином. Цілком імовірно, що саме з такою довжиною цей колір волосся круто підкреслюватиме твій стиль.

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4. Неслухняна грива Джека Ділана Грейзера

А це вже наступна стадія карантинної стрижки. Коли ти відкладав похід до перукаря, а потім затягнуло. І, що найкрутіше, тобі сподобалося. Зірка фільму "Воно" ходить з неслухняними кучерями. І в голову не холодно. І на укладку не потрібно витрачати багато часу.

5. Кефаль співака Троя Сівана

Ще одна стрижка, яка повернулася у 2021 рік з 70-х і 80-х років минулого століття. З цією стрижкою ти нагадуватимеш Девіда Бові. Чим прикольна ця стрижка? Якщо тобі щось не сподобається – її сміливо можна перетворити на андеркат. Усе геніальне – просто!

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