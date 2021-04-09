Так, але ні: 4 яскраві приклади тактовних фраз для тих, хто не вміє відмовляти керівництву

Джерело:24 канал
Чимало людей просто не вміють відмовляти начальству, навіть якщо виконати їхнє прохання (про наказ не мовиться) – це вчинити собі на шкоду. І річ тут не у безхарактерності.
Більшість працівників бояться втратити хорошу роботу, стабільний прибуток. Але є способи, як можна уникнути зайвої жертви, і не зіпсувати стосунки з керівництвом. Про них і поговоримо сьогодні на Men 24.
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Якщо шеф постійно просить тебе залишитися після роботи – варто подумати, як від цього відмовитися.
Тож не демонструй керівництву, що ти готовий на все заради їхньої поваги й схвалення. У 99 випадках зі 100 ти тільки станеш легкою мішенню для маніпуляцій.І пам'ятай: якщо бос схоче покласти на тебе додаткові обов'язки – це не підстава автоматично їх брати, а привід почати аргументовану розмову про премію або підвищення зарплати.
Не мовчи й не будь мішенню для маніпуляцій на роботі – це шлях в нікуди / Фото pixabay
Так буває, що у начальника дещо розмите уявлення про посадові обов'язки підлеглих.
Отже, якщо керівник підкинув тобі задачу, для виконання якої ти не маєш компетенції – не мовчи про це. Краще просто поясни, що у тебе немає необхідних знань і вмінь.Переконати боса в тому, що ти переживаєш про якість результату – набагато краще, ніж виконати його завдання погано, і потім виправдовуватися.
Про це у шефа варто запитати, коли ти не розумієш доцільності завдання, яке він тобі дає. Звісно, говорити про це шефу прямо не слід – адже ти просто можеш не знати усіх нюансів.
Тож запитуй – і далі вже відштовхуйся від відповіді керівника.
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Хороша фраза для тих, хто не хоче потрапити в неприємну ситуацію, відповідаючи на прохання керівника без роздумів. Або – на емоціях.
Ось чому рішення слід приймати зважено, після аналізу всіх плюсів та мінусів. Та й начальство побачить, що ти грунтовно підходиш до поставлених задач, аналізуєш і не схильний до надмірного поспіху.