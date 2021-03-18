Ми вже писали, як простий ланцюжок збігів може відчутно вплинути на історію чи якогось певного бізнесу, а чи людства загалом. Сьогодні зачепимо інший нюанс – коли помилка стала успіхом.

Коли продавець виручив продавця, і так народилося диво. Коли гнів призвів до виникнення одного з найпопулярніших продуктів. І коли просто хотів покликати доньку, а вийшло… Розповімо про це детальніше на Men 24.

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Коли помилка стає успіхом

Революційний продукт може народитися зненацька. Причому винахідники цього продукту, і так буває, геть не причетні до розробки – а просто скористалися нагодою.

Як сусід допоміг створити революцію смаку

На знаменитій і на той час наймасштабнішій на Землі Всесвітній виставці у Сент-Луїсі в 1904 році навколо італійського джелато (морозива) виник шалений ажіотаж – надворі стояла спека.

І все б закінчилося банальним розпродажем під нуль, якби продавець Арнольд Фомачу не прорахувався – морозива він взяв забагато, а тари замало (у той час морозиво продавали у паперових або скляних стаканах).

Тоді він у відчаї подивився ліворуч, праворуч – і побачив сирійця, який продавав підсмажені вафлі. Ось так народилося морозиво у вафельному стаканчику, нині відоме кожному.



Смачного! / Фото unsplash

Коли гнів призвів до виникнення суперпопулярного продукту

Ця історія сталася у 1853 році в курортному містечку Саратога у штаті Нью-Йорк. Шеф-кухар ресторану Moon's Lake Lodge Джордж Крум отримав скаргу: "Картоплю нарізали надто товсто".

Шеф був не у гуморі, адже образили його фірмову страву. Тому взяв мандоліну та нарізав для вибагливого клієнта ще одну порцію картоплі – надзвичайно і як ніколи тонкими скибочками.

Так і з'явилися "Чіпси Саратога" (загалом чіпси відомі були й раніше, але саме цей рецепт став культовим).



І знову – смачного!!! / Фото unsplash

Хто така Мерседес

І на завершення – знаменита легенда про… Зрештою, зараз дізнаєшся. Так от, підприємець з Австро-Угорщини Еміль Єллінек у 1901 році доручив компанії Deimler зробити автомобіль, здатний їхати швидше за 40 кілометрів на годину.

Та завдання виконала, і машинка стала популярною серед європейських еліт (відверто скажемо, вона й нині не менш популярна).

На одному з раутів у Еміля запитали, а як же він збирається назвати автомобіль. Єллінек не дуже хотів говорити на цю тему, тож покликав свою маленьку донечку Мерседес – аби вона допомогла змінити тему.

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Що ж гості? А гості вирішили, що вигук Еміля – "Мерседес!" – і є назвою авто. Еміль заперечувати не став. Тільки згодом він іронічно підсумував історію: "Це, мабуть, вперше в історії, коли батько бере ім'я своєї доньки".