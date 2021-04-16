Дякую, але ні: ще 4 приклади влучних фраз для тих, хто не вміє відмовляти керівництву

Ти вже знаєш кілька способів, як уникнути зайвої жертви, і не зіпсувати стосунки з керівництвом – коли воно намагається доручити тобі додаткову роботу. Але – ще не всі.

Все ще боїшся відмовлятися виконувати усі без винятку прохання начальства? Тоді читай на Men 24 про ще кілька способів уникнення такого штибу неприємностей.

У попередній серії Так, але ні: 4 яскраві приклади тактовних фраз для тих, хто не вміє відмовляти керівництву

Тактовні фрази, які допоможуть ввічливо відмовитися від прохань начальства – 2

"Вдячний за цю нагоду, але я ще не готовий морально до нової посади"

Хочеш вір хочеш ні, але відчувати, що ще не готовий до підвищення – абсолютно нормально. Та бувають і такі випадки, коли керівництво вперто хоче людину підвищити, попри її відчуття.

Якщо ти чітко розумієш, що не хочеш підвищення (чи з особистих, чи з професійних причин) – відмовлятися потрібно максимально коректно.

(чи з особистих, чи з професійних причин) – відмовлятися потрібно максимально коректно. Аби не постраждала репутація ані твоя, ані керівника.

Отже, подякуй босу за те, що він тебе так цінує, за можливість зростати, але попроси таки переглянути рішення. І поясни, що морально не готовий до підвищення саме зараз – а от якщо трохи пізніше, то залюбки.

Якщо ж причинами твого рішення єв родині чи проблеми зі здоров'ям – так і скажи керівнику, що саме це тебе стримує. Повір, він зрозуміє.



Не бійся говорити правду, якщо відчуваєш, що не хочеш підвищення / Фото pinterest

"Я можу це зробити, але тоді не встигну вчасно закінчити інші важливі справи"

Час – чудовий аргумент. Керівники часто роздають доручення без його урахування. Якщо у тебе стався якраз такий випадок, і ти вочевидь не встигнеш виконати нове завдання через завантаженість – скористайся цією фразою.

Тоді шеф згадає (з твоєю допомогою), що ти виконуєш важливу роботу.

І своє нове завдання передоручить комусь іншому, менш зайнятому.

Ще один чудовий спосіб тактовно відмовитися від нового завдання завдяки часу – це попросити керівника: "Я візьмуся, якщо ви мені звільните час для цього".

"Я б хотів уточнити деталі, адже не стикався з подібними завданнями раніше"

Покажи керівництву твої поточні проєкти – і запропонуй вибрати,заради нового доручення. У більшості випадків ти залишишся при своїх, адже "пожертвуване" однак комусь доведеться передати.

Це хитрість, яку можна застосувати тоді, коли не вдалося уникнути нового завдання завдяки аргументу про брак досвіду, вмінь чи знань.

Доведеться стати на якийсь час занудою .

. Тобто, розпитувати керівника максимально скрупульозно про умови, наслідки, варіанти і так далі й тому подібне.

Є шанс відбити у керівника бажання звертатися до тебе через дрібниці (це, звісно, у тому випадку, якщо він дійсно підійшов до тебе через дрібницю), і він піде до того працівника, який зайвих питань не ставить.

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"Це дуже велике навантаження для мене – боюся, результат буде незадовільним"

"Велике навантаження" майже завжди дорівнює "низька продуктивність". Але тільки ти можеш знати, яке максимальне навантаження можеш витримати без шкоди результатам.

Отже, коли начальник пропонує взятися за новий складний проєкт, а ще й виконати його за найкоротший строк та будь-яку ціну...

а ще й виконати його за найкоротший строк та будь-яку ціну... Спробуй спокійно пояснити, що треба подумати про якість твоєї роботи – причому просто зараз.

Що важливо: якщо ти відмовляєшся від додаткового навантаження, але при цьому обгрунтовуєш це бажанням виконувати роботу гранично якісно – ​​ти не ризикуєш зіпсувати свою професійну репутацію!