Дякую, але ні: ще 4 приклади влучних фраз для тих, хто не вміє відмовляти керівництву

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Джерело:

24 канал

Ти вже знаєш кілька способів, як уникнути зайвої жертви, і не зіпсувати стосунки з керівництвом – коли воно намагається доручити тобі додаткову роботу. Але – ще не всі.

Все ще боїшся відмовлятися виконувати усі без винятку прохання начальства? Тоді читай на Men 24 про ще кілька способів уникнення такого штибу неприємностей.

У попередній серії Так, але ні: 4 яскраві приклади тактовних фраз для тих, хто не вміє відмовляти керівництву

Тактовні фрази, які допоможуть ввічливо відмовитися від прохань начальства – 2

"Вдячний за цю нагоду, але я ще не готовий морально до нової посади"

Хочеш вір хочеш ні, але відчувати, що ще не готовий до підвищення – абсолютно нормально. Та бувають і такі випадки, коли керівництво вперто хоче людину підвищити, попри її відчуття.

  • Якщо ти чітко розумієш, що не хочеш підвищення (чи з особистих, чи з професійних причин) – відмовлятися потрібно максимально коректно.
  • Аби не постраждала репутація ані твоя, ані керівника.

Отже, подякуй босу за те, що він тебе так цінує, за можливість зростати, але попроси таки переглянути рішення. І поясни, що морально не готовий до підвищення саме зараз – а от якщо трохи пізніше, то залюбки.

Якщо ж причинами твого рішення є важка ситуація в родині чи проблеми зі здоров'ям – так і скажи керівнику, що саме це тебе стримує. Повір, він зрозуміє.


Не бійся говорити правду, якщо відчуваєш, що не хочеш підвищення / Фото pinterest

"Я можу це зробити, але тоді не встигну вчасно закінчити інші важливі справи"

Час – чудовий аргумент. Керівники часто роздають доручення без його урахування. Якщо у тебе стався якраз такий випадок, і ти вочевидь не встигнеш виконати нове завдання через завантаженість – скористайся цією фразою.

  • Тоді шеф згадає (з твоєю допомогою), що ти виконуєш важливу роботу.
  • І своє нове завдання передоручить комусь іншому, менш зайнятому.

Ще один чудовий спосіб тактовно відмовитися від нового завдання завдяки часу – це попросити керівника: "Я візьмуся, якщо ви мені звільните час для цього".

Покажи керівництву твої поточні проєкти – і запропонуй вибрати, яким із них пожертвувати заради нового доручення. У більшості випадків ти залишишся при своїх, адже "пожертвуване" однак комусь доведеться передати.

"Я б хотів уточнити деталі, адже не стикався з подібними завданнями раніше"

Це хитрість, яку можна застосувати тоді, коли не вдалося уникнути нового завдання завдяки аргументу про брак досвіду, вмінь чи знань.

  • Доведеться стати на якийсь час занудою.
  • Тобто, розпитувати керівника максимально скрупульозно про умови, наслідки, варіанти і так далі й тому подібне.

Є шанс відбити у керівника бажання звертатися до тебе через дрібниці (це, звісно, у тому випадку, якщо він дійсно підійшов до тебе через дрібницю), і він піде до того працівника, який зайвих питань не ставить.

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"Це дуже велике навантаження для мене – боюся, результат буде незадовільним"

"Велике навантаження" майже завжди дорівнює "низька продуктивність". Але тільки ти можеш знати, яке максимальне навантаження можеш витримати без шкоди результатам.

  • Отже, коли начальник пропонує взятися за новий складний проєкт, а ще й виконати його за найкоротший строк та будь-яку ціну...
  • Спробуй спокійно пояснити, що треба подумати про якість твоєї роботи – причому просто зараз.

Що важливо: якщо ти відмовляєшся від додаткового навантаження, але при цьому обгрунтовуєш це бажанням виконувати роботу гранично якісно – ​​ти не ризикуєш зіпсувати свою професійну репутацію!