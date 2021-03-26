Тебе хилить до сну, коли поїси? Або й щоразу після обіду? Спокійно – ти не один такий. Вінстон Черчілль, Альберт Ейнштейн, Леонардо да Вінчі й багато інших відомих людей дозволяли собі подрімати після обіду. І добре робили!

Лікарі також вважають, що сон серед дня корисний для здоров'я. Особливо для тих, хто працює більше розумово, аніж фізично. І це підтверджують дані багатьох досліджень (от поглянь на British Medical Journal, BBC чи сайт МОЗ України).

До теми Лікар поділився безвідмовними секретами, які дозволяють покращити свій сон

Зверни увагу: людям, які страждають на безсоння, спати вдень лікарі не рекомендують. Щодо усіх інших – ситуація протилежна.

5 причин поспати вдень, щоб здобути бонуси для свого здоров'я

Люди, які сплять удень, удвічі рідше потрапляють в аварії дорогою з роботи додому

Денний сон покращує концентрацію і загострює увагу.

Як саме – вчені достеменно не знають, але факт є факт.



Денний сон покращує концентрацію уваги / Фото unsplash

Люди, які дрімали вдень хоча б двічі на тиждень, на 48% рідше хворіють на серце

Серцево-судинні захворювання у людей, які дрімають вдень, фіксують відчутно рідше.

Роботодавцям варто звернути на це увагу, аби зберігати здоров'я цінних кадрів.

Сон на 10 хвилин стимулює, але сон у понад 30 хвилин – загальмовує

Так, краще поспати 10 хвилин – це посилить твою концентрацію. Але й 30 хвилин сну – не біда.

Так, ти будеш трохи загальмованим наступну годину, але загалом будеш краще все запам'ятовувати.

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Денний сон покращує моторику

Це аргумент до того, що сон удень корисний не тільки для трудящих інтелектуального напрямку.

Люди, які навчалися щось робити руками, здобувають і навик засвоювати нові вміння набагато швидше – якщо їм вдається поспати вдень.



Знаходь 10 – 30 хвилин на сон удень – не пошкодуєш / Фото unsplash

Сон від 30 до 90 хвилин удень також корисний – він захищає від деменції у старості

Якщо тобі вже за 70, але ти мав і маєш звичку спати вдень – то майже гарантовано маєш краще здоров'я, світліший розум й тверду пам'ять.

І це, до слова, не залежить від інтелекту чи освіти.

Коротко кажучи, з якого боку не поглянь – сієста значно збільшує, скажімо так, термін придатності людського організму.