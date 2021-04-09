Так, але ні: 4 яскраві приклади тактовних фраз для тих, хто не вміє відмовляти керівництву
Чимало людей просто не вміють відмовляти начальству, навіть якщо виконати їхнє прохання (про наказ не мовиться) – це вчинити собі на шкоду. І річ тут не у безхарактерності.
Джерело:24 канал
Більшість працівників бояться втратити хорошу роботу, стабільний прибуток. Але є способи, як можна уникнути зайвої жертви, і не зіпсувати стосунки з керівництвом. Про них і поговоримо сьогодні на Men 24.
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Тактовні фрази, які допоможуть ввічливо відмовитися від прохань начальства – 1
"Так, звичайно, я це зроблю – адже за це заплатять додатково?"
Якщо шеф постійно просить тебе залишитися після роботи – варто подумати, як від цього відмовитися.
- Ми не говоримо про ті випадки, коли працювати довше дійсно необхідно (завершення важливого проєкту, квартальний звіт тощо), і на роботі залишається більшість працівників.
- Але приносити свій час у жертву тільки тому, що всі інші відмовилися, а ти один ні – глупство.
Тож не демонструй керівництву, що ти готовий на все заради їхньої поваги й схвалення. У 99 випадках зі 100 ти тільки станеш легкою мішенню для маніпуляцій.
Не мовчи й не будь мішенню для маніпуляцій на роботі – це шлях в нікуди / Фото pixabay
"Ох, для виконання цього потрібна людина, яка має інші навички та знання"
Так буває, що у начальника дещо розмите уявлення про посадові обов'язки підлеглих.
- Мовляв, із будь-яким завданням справиться кожен, ще й однаково успішно.
- Звісно, це не так – адже кожна людина має свої сильні й слабкі сторони.
Отже, якщо керівник підкинув тобі задачу, для виконання якої ти не маєш компетенції – не мовчи про це. Краще просто поясни, що у тебе немає необхідних знань і вмінь.
"Чи це обов'язково?"
Про це у шефа варто запитати, коли ти не розумієш доцільності завдання, яке він тобі дає. Звісно, говорити про це шефу прямо не слід – адже ти просто можеш не знати усіх нюансів.
- Якщо ти дійсно повинен зробити сказане керівником, і керівник про це скаже – то вже буде не прохання, а наказ. І ти підеш його виконувати.
- А от якщо він на обов'язковості не наголосить, ти матимеш повне право ввічливо відмовитися.
Тож запитуй – і далі вже відштовхуйся від відповіді керівника.
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"Мені потрібно трохи часу, щоби подумати"
Хороша фраза для тих, хто не хоче потрапити в неприємну ситуацію, відповідаючи на прохання керівника без роздумів. Або – на емоціях.
- Можна відмовитися – і потрапити до робітників "чорного списку".
- А можна не відмовитися, зробити погано і… Потрапити до робітників "чорного списку".
Ось чому рішення слід приймати зважено, після аналізу всіх плюсів та мінусів. Та й начальство побачить, що ти грунтовно підходиш до поставлених задач, аналізуєш і не схильний до надмірного поспіху.
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