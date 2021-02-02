77 та кішка: секс-пози, які однозначно треба спробувати кожній парі

Секс повинен бути різноманітним, якщо ти хочеш, щоб твоє інтимне життя не перетворювалося на рутину. А допоможуть у цьому не лише зміни локацій, а й позицій. Цього разу Men 24 розповість про кілька крутих секс-поз, які однозначно варто спробувати кожній парі!

Джерело: GQ

Нові секс-пози дозволяють, вибач за тавтологію, по-новому відкривати один одного. Ти отримаєш не лише нові відчуття, а й дізнаєшся, на що ще здатне твоє тіло. Спойлер: цього разу обійдеться без шалених акробатичних вивертів.

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4 секс-пози, які варто спробувати кожній парі

1. Лотос

Цю секс-позу знає кожен, хто бодай раз тримав у руках "Камасутру". Але зовсім не важливо, що ця позиція не є надзвичайно новою. Головне – задоволення, яке вона приносить, а також максимальна інтимна близькість.

Як виконати? Сядь, схрестивши ноги. Вона сідає тобі на коліна так, щоб ви дивилися у вічі один одному. Тепер вона обвиває тебе ногами, поки ти проникаєш у неї. Як і у випадку з місіонерською позою, ви можете цілуватися, обійматися та пестити один одного. У цій позиції контролювати процес можеш як ти, так і вона. Що особливо цінно.

У чому особливість? Ця позиція максимально інтимна. А зоровий контакт дозволяє отримати ще більше задоволення від процесу.



Ця секс-поза гарантує максимальну інтимність процесу / Фото Unsplash

2. Кішка

В оригінальні ця позиція називається CAT, а розшифровується абревіатура просто: техніка коїтального вирівнювання. Звучить складно, але не треба відразу ж лякатися.

Як виконати? Твоя партнерка лягає на спину, а ти – на неї. Потім ти проникаєш у неї. Родзинка позиції – партнерка стискає ноги після проникнення. Ця позиція не про ритмічні коливання взад-вперед. Тут мовиться про еротичне тертя, яке ідеально підійде для лінивого сексу перед сном.

У чому особливість? Ця секс-поза ідеально підійде для тих, хто хоче гарно провести час після важкого робочого дня. Ба більше: вона відмінно працює на стимуляцію клітора. Тож у більшості випадків можна гарантувати оргазм!

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3. 77

Це своєрідне переосмислення пози ложки. Вона цікава тому, що ви трішки змінюєте кут проникнення.

Як виконати? Твоя партнерка лягає на бік, а ти примощуєшся до неї ззаду. Вона обвиває ногами твою верхню ногу та притискає себе до тебе. Таким чином у тебе уже буде інший кут проникнення, що подарує нову палітру приємних відчуттів.

У чому особливість? Ви можете почати зі звичної позиції ложки, а потім плавно перейти у 77, щоб отримати ще більше задоволення. Не забувай також про те, що вільною рукою ти можеш (читай – зобов'язаний) пестити тіло своєї коханої.



У позиції 77 ви можете отримати більше задоволення завдяки зміні куту проникнення / Фото Unsplash

4. Стомлена собака

Це варіант doggy-style, але з певним послабленням для вас обох. Вона не настільки ритмічна та динамічна, але теж гарантує глибоке проникнення та низку приємних відчуттів.

Як виконати? Твоя кохана лягає на живіт. В ідеалі підкласти 1 – 2 подушки їй під таз. Ти ж лягаєш на неї ззаду та проникаєш всередину. Усе просто.

У чому особливість? Це ще одна позиція, яка дозволяє отримати максимум кайфу від заняття сексом, не докладаючи при цьому багато зусиль.



Позиція стомлена собака гарантує глибоке проникнення та максимум задоволення / Фото Unsplash

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Ми ж традиційно закликаємо кохатися, бо ви того однозначно варті. Пробуйте щось нове не лише у своїй спальні, і буде вам обом щастя!