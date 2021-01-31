Ну який чоловік не хоче бути хорошим у ліжку? А що він для цього робить? Правильно, майже нічого. Але якщо прислухатися до порад експертів, то можна прокачати ці 6 ознак, які свідчитимуть, що перед нею справжній ас у сексі!

Джерело: GQ

Бетані Ріккарді, експерт з сексу з TooTimid, і Кевін Дарне, засновник LoverAlert911.com розповіли, які ознаки свідчать про те, що ти дійсно чудовий у ліжку. Тож зверни на них увагу. Можливо, щось потрібно прокачати, щоб вражати свою кохану ще більше!

Це цікаво Незабутнє тренування у ліжку: 5 секс-поз, які можуть замінити заняття спортом

1. Ти любиш секс

Один з показників того, наскільки ти крутий у сексі, – це те, наскільки тобі подобається він. Якщо ти зазвичай шукаєш чогось нового, з радістю дивуєш свою партнерку та знаходиш сили й час для сексу, швидше за все, у тебе це добре виходить. Експерти кажуть, що людям подобається те, у чому вони почувають себе не відвертими профанами.



Неможливо любити секс, якщо ти у ньому не надто вправний / Фото Unsplash

2. Ти відкритий до експериментів

Експерти кажуть, що наявність прелюдії, бажання удосконалювати техніку заняття сексом, а також зміна позицій також є ознакою, що у сексі ти з'їв собаку. Адже цей процес для тебе – не просто про проникнення та еякуляцію.

3. У тебе є впевненість

Коли справа доходить до сексу, невпевненість – твій найлютіший ворог. Упевненість у собі може допомогти тобі бути ризикованішим, пробувати щось нове, запитувати партнерку, чого саме вона хоче. Ти контролюєш ситуацію та робиш усе для того, щоб ваш секс був ще кращим.



Твоя впевненість у собі допомагає контролювати ситуацію / Фото Unsplash

4. Ти знаєш, що робити до оргазму

Щоб добре займатися сексом, тобі потрібно знати, що подобається тобі, і що працює. Те ж стосується партнерки. Це дозволить отримувати не лише задоволення від процесу, а й досягати бажаного оргазму. А тут головне – прислухатися до своїх тіл, а також не соромитися говорити про секс.

Спробуй також 5 секс-поз, які дозволять тобі відчути себе олімпійцем у ліжку

5. Їй це подобається, і ти знаєш, як підтримувати це

Найважливіший показник того, що ти гарний у ліжку, – реакція твоєї коханої. Якщо їй подобається так само як і тобі, то ти можеш знати, що ти хороший у сексі або, принаймні, робиш усе правильно.

6. Ти хочеш подарувати їй задоволення

Той, хто піклується лише про власне задоволення, ніколи не буде крутим у сексі. У результаті цей процес повинен дарувати задоволення вам обом. Тож у хорошому сексі немає місця егоїзму. І хороший коханець не буде задоволеним, якщо його партнерка залишилася поза увагою.



Ти пам'ятаєш про те, що у сексі немає місця егоїзму / Фото Unsplash

Читай також 5 речей, які варто зробити відразу після сексу

Перевірив себе? Тоді гайда прокачувати певні скіли, щоб отримувати й дарувати ще більше задоволення від цього надзвичайно приємного заняття. Кохайтеся, бо ви цього варті!