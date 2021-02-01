Ми не стомлюємося нагадувати тобі про те, що секс – не лише надзвичайно приємне, а ще й корисне заняття. З його допомогою можна не лише зняти стрес, а й побороти безсоння. До твоєї уваги 5 найкращих секс-поз, які зміцнять твій сон.

Джерело: GQ

Ти, звичайно ж, можеш спробувати побороти безсоння за допомогою медитативних технік. Але значно краще справлятися з ним, займаючись сексом. Ці 5 секс-поз дозволять не лише отримати максимум задоволення, а й зроблять твій сон міцним і здоровим!

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Психологиня Сінді М. Местон, директорка психофізіологічної лабораторії Університету штату Техас, сказала, що під час оргазму виділяється гормон пролактин, який допомагає краще спати. Вона також додала, що не надто активний секс – відмінний спосіб побороти безсоння. А от від активних сексуальних ігор перед сном краще відмовитися.

5 секс-поз, які зміцнять твій сон

1. Ложки

У цьому положенні ви не надто активні. Ти прилаштовуєшся ззаду своєї партнерки та виконуєш плавні коливання. Ця проста секс-поза має ту перевагу, що ви можете не лише легко досягнути оргазму, а й не надто виснажувати себе після й так непростого робочого дня.

2. Обличчям до обличчя

Ця сексуальна позиція вимагає, щоб ти зі своєю партнеркою лежали обличчям до обличчя. Закинь на її талію своє стегно, щоб комфортніше було рухатися під час сексу. Ця позиція м'яка, а також дарує максимум інтимності. Ба більше, ти можеш активно використовувати ще й руки, губи та язик.



Ця позиція максимально інтимна та дарує задоволення / Фото Unsplash

3. Квітка лотоса

Ти повинен сісти на ліжко, схрестивши ноги. Твоя партнерка сідає тобі на коліна. Ця сексуальна позиція максимально розслабляє. Також вона дозволяє досягнути глибокого проникнення, щоб подарувати яскравіший оргазм.

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4. Повільна вершниця

Ти лягаєш на спину, а твоя кохана сідлає тебе зверху. А тепер вона притискається до твого тіла, обіймаючи тебе. Твоя ж задача – робити плавні коливальні рухи, даруючи задоволення собі та партнерці. На відміну від традиційної вершниці, у цій позиції ви не стомлюєтеся, адже навантаження значно менше.

5. Місіонерська поза

Ця сексуальна поза найпростіша, але вона може бути дуже ефективною. Ба більше: вона не вимагає певної акробатики в ліжку, що дозволяє займатися сексом у цій позиції навіть після важкого робочого дня.



Заняття сексом виділяє гормони, які сприяють міцному та здоровому сну / Фото Unsplash

На нашу думку, секс – найкраще закінчення дня. Але це зовсім не означає, що потрібно виснажувати себе та свою партнерку. Краще зосередитися на повільному та чуттєвому сексі, який не лише подарує задоволення, а й дозволить швидше заснути. Ідеальне комбо. Тож кохайтеся, адже ви того варті!

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