5 ефектних зачісок для тих, хто почав лисіти: опис та фото

Джерело:TheTrendSpotter
Хочеш вір, хочеш ні, а лисіти можна стильно. Ба навіть так, що волохаті позаздрять. Men 24 розповість про головні правила красивого облисіння.
Перше, що слід розуміти й прийняти, якщо вже почав лисіти – це те, що волосся відтепер слід тримати коротким. Довге та рідке волосся не буде виглядати стильно поруч із лисою маківкою.
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І друге, що треба знати – чоловіки, які почали лисіти, мають такий же багатий вибір стилістичних рішень для голови, як і довговолосі. Men 24 покаже декілька найцікавіших.
Поголити голову – найпростіше та найочевидніше рішення.
Яскравий у всіх сенсах приклад – Двейн "Скеля" Джонсон / Фото politeka
Чудовий варіант для тих, у кого з'явилися залисини збоку чи на маківці.
До прикладу можна згадати хоча б Джейсона Стейтема / Фото wattpad
Римський імператор Гай Юлій Цезар не мав таку зачіску, але вона б йому личила – особливо у розквіті сил.
Стрижку, до слова, помітно популяризував Джордж Клуні / Фото joyinfo
Те ж, що і за цезаря, тільки без укладки гелем. Але головна риса зачіски – пасма волосся різної довжини.
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Назва стрижки виникла через схожість її з пончиком, і через те, що її зазвичай наважуються робити впевнені в собі й впливові люди. Так-так, адже не кожен може собі дозволити – дозволити волоссю рости так, як йому заманеться.
Шон Коннері – хороший приклад впевненої в собі й впливової людини / Фото PA Images
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