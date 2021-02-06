5 ефектних зачісок для тих, хто почав лисіти: опис та фото

Хочеш вір, хочеш ні, а лисіти можна стильно. Ба навіть так, що волохаті позаздрять. Men 24 розповість про головні правила красивого облисіння.

Перше, що слід розуміти й прийняти, якщо вже почав лисіти – це те, що волосся відтепер слід тримати коротким. Довге та рідке волосся не буде виглядати стильно поруч із лисою маківкою.

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І друге, що треба знати – чоловіки, які почали лисіти, мають такий же багатий вибір стилістичних рішень для голови, як і довговолосі. Men 24 покаже декілька найцікавіших.

Зачіски для чоловіків, які почали лисіти

Голена голова

Поголити голову – найпростіше та найочевидніше рішення.

Окрім яскравого, можна сказати, блискучого вигляду, це ще й визнання – визнання того, що ховатися від проблеми цей чоловік не буде. А будь-який гордіїв вузол сміливо розрубає без замаху.



Яскравий у всіх сенсах приклад – Двейн "Скеля" Джонсон / Фото politeka

Їжачок

Чудовий варіант для тих, у кого з'явилися залисини збоку чи на маківці.

Ця стрижка – акуратна, а її носію вона надає мужності.



До прикладу можна згадати хоча б Джейсона Стейтема / Фото wattpad

Цезар

Римський імператор Гай Юлій Цезар не мав таку зачіску, але вона б йому личила – особливо у розквіті сил.

Цезар – це коли волосся відпускаються на 2 – 3 сантиметри, а потім наче неохайно вкладають гелем або до чола, або до маківки.



Стрижку, до слова, помітно популяризував Джордж Клуні / Фото joyinfo

Бардак

Те ж, що і за цезаря, тільки без укладки гелем. Але головна риса зачіски – пасма волосся різної довжини.

Ця зачіска найкраще пасуватиме тим, у кого облисіння тільки-но почалося – з потоншення та ослаблення волосся.



Як виглядає бардак – глянь на голові принца Вільяма часів його буремної юності / Фото pinterest

Могутній пончик

Назва стрижки виникла через схожість її з пончиком, і через те, що її зазвичай наважуються робити впевнені в собі й впливові люди. Так-так, адже не кожен може собі дозволити – дозволити волоссю рости так, як йому заманеться.

Серед переваг пончика й те, що доглядати за ним вкрай просто – достатньо підстригати з боків волосся раз на кілька місяців.



Шон Коннері – хороший приклад впевненої в собі й впливової людини / Фото PA Images

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