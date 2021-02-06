Хочешь верь, хочешь нет, а лысеть можно стильно. Даже так, что мохнатые позавидуют. Men 24 расскажет о главных правилах красивого облысения.

Первое, что следует понять и принять, если уже начал лысеть – это то, что волосы теперь следует держать короткими. Длинные и редкие волосы не будут выглядеть стильно рядом с лысой макушкой.

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И второе, что нужно знать – у мужчины, начавшего лысеть, есть такой же богатый выбор стилистических решений для головы, как и у длинноволосого. Men 24 покажет несколько интересных.

Прически для мужчин, начавших лысеть

Бритая голова

Побрить голову – самое простое и самое очевидное решение.

Кроме яркого, можно сказать, блестящего вида, это еще и признание – признание того, что прятаться от проблемы этот человек не будет. А любой гордиев узел смело разрубит без замаха.



Яркий во всех смыслах пример – Дуэйн "Скала" Джонсон / Фото politeka

Ежик

Отличный вариант для тех, у кого появились залысины сбоку или на макушке.

Эта стрижка – аккуратная, а ее носителю она добавляет мужества.



К примеру можно вспомнить хотя бы Джейсона Стейтема / Фото wattpad

Цезарь

Римский император Гай Юлий Цезарь не носил такую ​​прическу, но она бы ему подходила – особенно в расцвете сил.

Цезарь – это когда волосы отпускают на 2 – 3 сантиметра, а затем вроде как неряшливо укладывают гелем или ко лбу, или к макушке.



Стрижку, к слову, заметно популяризировал Джордж Клуни / Фото joyinfo

Бардак

То же, что и при цезаре, только без укладки гелем. Но главная черта прически – пряди волос разной длины.

Эта прическа лучше всего подойдет тем, у кого облысение только началось – с истончения и ослабления волос.



Как выглядит бардак – взгляни на голове принца Уильяма времен его бурной юности / Фото pinterest

Мощный пончик

Название стрижки возникло из-за схожести ее с пончиком, и потому, что ее обычно решаются делать уверенные в себе и влиятельные люди. Да-да, ведь не каждый может себе позволить – позволить волосам расти так, как им заблагорассудится.

Среди преимуществ пончика и то, что ухаживать за ним крайне просто – достаточно подстригать по бокам волосы раз в несколько месяцев.



Шон Коннери – хороший пример уверенного в себе и влиятельного человека / Фото PA Images