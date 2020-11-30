Карантин, як бачиш, не планує закінчуватися. Та й ми повинні бути готовими до того, що з коронавірусом людство житиме щонайменше ще пів року, якщо не більше. Тож варто переглянути свій стиль. І в цьому тобі допоможуть 5 порад стилістів, які для тебе зібрав Men 24!

Іноді необхідно вибиратися зі своєї барлоги. І робити це потрібно так, щоб не здавалося, що ти не бачив світ ось уже 8 місяців. 5 порад стилістів, якими ділиться з тобою Men 24, допоможуть переглянути свій гардероб і стиль!

Варте уваги 10 базових порад, які допоможуть прокачати чоловічий стиль

1. Залишайся розумним

Ясна річ, ніхто не носитиме костюми у квартирі. Але іноді й це потрібно робити. Бодай для важливих Zoom-дзвінків. Якщо ж обійтися без жартів, то стилісти пропонують нарешті позбутися старих розтягнутих домашніх штанів і светрів. Потурбуйся про хороший домашній одяг, а також халат. Це дозволить тобі почуватися затишно в оселі, а також виглядати пристойно в очах кур'єра, який привезе тобі улюблені смаколики.



Твій стиль починається з домашнього одягу / Фото unsplash

2. Створи капсульний гардероб

Перш за все – розбери свою шафу та позбудься того, що ти більше не одягнеш. Ти вже зробив перший крок назустріч власній "капсулі". Тепер же глянь на свої улюблені речі та спробуй поєднувати їх з іншими. Але в цьому пункті не бійся сміливих експериментів. Додай до стриманого стилю нотки спорту. Не бійся. Цілком імовірно, що тобі сподобається!



Потурбуйся про створення свого капсульного гардеробу / Фото unsplash

3. Поєднуй комфорт і стиль

Пам'ятай про те, що сучасна мода передбачає також і комфорт. Тож не потрібно носити одяг, в якому важко дихати та рухатися. Піджак з сорочкою – уже не актуально. Натомість носи його з водолазкою. Так і тепліше буде, і комфортніше. Якщо тебе дістало прасування стрілок на брюках – обери класичні темні джинси. Замість краватки у твоєму образі може бути легкий шарф. Не бійся змінювати те, що, здавалося б, є канонічним.



Замість піджака ти можеш одягнути блейзер або кардиган / Фото unsplash

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4. Акцент на якості, а не кількості

Тут ми повертаємося до 1 пункту. Ти однозначно зауважив, що у твоєму гардеробі є низка речей, які не носив понад рік. Натомість є такий одяг, який ти носиш найчастіше. І саме цій частині свого гардеробу потрібно присвятити максимум уваги. Потурбуйся про те, щоб у ньому дійсно були улюблені речі, які хотітиметься носити частіше. Але з поправочкою: ці одяг і взуття мають бути хорошої якості, щоб носити їх можна було не 1 сезон. Це не лише дозволить тобі відповідальніше ставитися до речей, а й дасть можливість зекономити гроші та місце у квартирі.



Твій одяг має бути якісним / Фото unsplash

5. Дай шанс спорту

Годі вважати, що спортивні костюми – це для хлопців з Троєщини. Це уже давно не так. Якщо ти дивився фільм "Джентльмени" Гая Річі (а ми наполегливо рекомендуємо це зробити), то знаєш, що спортивний костюм може виглядати ефектніше, ніж смокінг. Але є кілька важливих моментів: костюм має бути якісним, добре на тобі сидіти та не виглядати так, наче ти в ньому ціле літо картоплю копав.



Спортивний костюм теж може виглядати стильно / Кадр з фільму "Джентльмени"

Візьми на озброєння ці поради, щоб виглядати стильно навіть в епоху COVID-19. І не забувай про те, що зовсім не обов'язково очікувати урочистої події, щоб одягнути улюблене вбрання. Твій відмінний настрій – найкраща та найдоречніша подія!

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