Ось 5 етапів романтичних стосунків: перевір, де ти зараз зупинився і чому
Джерело:Daily Mail
Про квітково-цукерковий період або медовий місяць у стосунках чули, мабуть, усі. Але чи знав ти про ще 4 стадії, для проходження яких можуть знадобитися роки?
За словами популярного експерта з питань стосунків Кевіна Паско з Канади, існує 5 стадій у стосунках. Він поділився подробицями цих стадій у тіктоці, попередивши, що більшість людей не доходять навіть до третьої.
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Експерт зі стосунків описав 5 стадій романтичних стосунків
Відео Паско вже стало вірусним у тіктоці, там він описує кожну стадію, починаючи з медового місяця (який насправді може тривати до року).
Медовий місяць чи, як у нас кажуть, квітково-цукерковий період – це "бурхливе почуття кохання, рожеві окуляри, зв'язок через схожість".
А от наступна фаза – це боротьба за владу, коли ви починаєте помічати відмінності між собою. Щонайменше, схожість вже не здається такою великою.
Цей етап зазвичай закінчується у два різні способи.
- Пара може залишитися на стадії боротьби за владу. Можеш уявити собі старе подружжя, яке все ще сперечається і б'ється.
- Або ж люди розлучаються, кажучи щось на кшталт: "Це занадто, я більше не можу так".
Після розриву людина зазвичай повертається до стадії медового місяця, але вже з кимось іншим. І повторює цей токсичний цикл медового місяця – боротьби за владу – розриву.
Спосіб вийти з цього – звісно, перейти до третьої фази, суть якої в адаптації та прийнятті. Тобто любити не лише за схожості, а й за відмінності, та вчитися приймати людину повністю.
Ви створюєте нову енергію, використовуючи схожість і відмінність між вами, щоб створити щось абсолютно нове,
– пояснив Кевін.
А проте, за його словами, більшість людей навіть не доходять до третьої фази. Бо ключ до переходу – у повному прийнятті партнера й усвідомленні того, що він ніколи не зміниться в майбутньому. А це складна задача, яка потребує років зусиль.
Четверта ж фаза – зобов'язання, яка настає після того, як ти приймаєш людину такою, якою вона є. І ви разом починаєте будувати спільне життя.
Нарешті, п'ята фаза – це єдність, цілковита та безумовна, коли ви повністю співзвучні у парі.
До 5 стадії люди йти можуть десятиліття. А вона й має бути метою.