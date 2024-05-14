Вот 5 этапов романтических отношений: проверь, где ты сейчас остановился и почему

О цветочно-конфетном периоде или медовом месяце в отношениях слышали, пожалуй, все. Но знал ли ты о еще 4 стадиях, для прохождения которых могут понадобиться годы?

По словам популярного эксперта по вопросам отношений Кевина Паско из Канады, существует 5 стадий в отношениях. Он поделился подробностями этих стадий в тиктоке, предупредив, что большинство людей не доходят даже до третьей.

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Эксперт по отношениям описал 5 стадий романтических отношений

Видео Паско уже стало вирусным в тиктоке, там он описывает каждую стадию, начиная с медового месяца (который на самом деле может длиться до года).

Медовый месяц или, как у нас говорят, букетно-конфетный период – это "бурное чувство любви, розовые очки, связь из-за сходства".

А вот следующая фаза – это борьба за власть, когда вы начинаете замечать различия между собой. По меньшей мере, сходство уже не кажется таким большим.

Этот этап обычно заканчивается двумя разными способами.

Пара может остаться на стадии борьбы за власть. Можешь представить себе старых супругов, которые все еще спорят и дерутся.

на стадии борьбы за власть. Можешь представить себе старых супругов, которые все еще спорят и дерутся. Или же люди расходятся, говоря что-то вроде: "Это слишком, я больше не могу так".

После разрыва человек обычно возвращается к стадии медового месяца, но уже с кем-то другим. І повторяет этот токсичный цикл медового месяца – борьбы за власть – разрыва.

Важно выйти из стадии борьбы и принять партнера полностью / Фото freepik

Способ выйти из этого – конечно, перейти к третьей фазе, суть которой в адаптации и принятии. То есть любить не только за сходства, но и за различия, и учиться принимать человека полностью.

Вы создаете новую энергию, используя сходства и различия между вами, чтобы создать что-то совершенно новое,

– объяснил Кевин.

Однако, по его словам, большинство людей даже не доходят до третьей фазы. Потому что ключ к переходу – в полном принятии партнера и осознании того, что он никогда не изменится в будущем. А это сложная задача, которая требует лет усилий.

Четвертая же фаза – обязательства, которая наступает после того, как ты принимаешь человека таким, какой он есть. И вы вместе начинаете строить совместную жизнь.

Наконец, пятая фаза – это единство, полное и безусловное, когда вы полностью созвучны в паре.

К 5 стадии люди идти могут десятилетиями. А она и должна быть целью.