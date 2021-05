Конор МакГрегор: 5 порад бійця UFC, які точно зроблять тебе сильнішим

Конор МакГрегор – одна з найбільш суперечливих фігур у світі UFC, відомий своїми нападами гніву та жорстокими реакціями. Але він також є досвідченим бійцем і чемпіоном з декількома титулами. Лови поради від бійця, які зроблять тебе сильнішим.

Яким би скандальним Конор МакГрегор не був, нам є чого у нього навчитися. А полегшити завдання можна за допомогою порад, які боєць давав раніше. З їхньою допомогою ти можеш стати сильнішим!

5 основ фітнесу Конора МакГрегора

1. Різноманітність – це ключ

Одноманітність та нудьга – найлютіші вороги фітнесу.

"Люди настільки загрузли у рутині, роблячи одне й те ж знову, і знову. Я хочу бути експертом у різних стилях бою, нових методах тренувань, нових образах мислення", – якось сказав він.

Пам'ятай, що виконання однієї і тієї ж вправи змушує твої м'язи звикати до неї. Тож тобі не вдасться досягнути бажаних результатів.

Як можна урізноманітнити? Ти можеш додати фітнес-завдання, пограти з вагою, кількістю повторень, хватом ваги або просто спробувати нові речі, які ти раніше не пробував.



Додай своїм тренуванням певної різноманітності / Фото Unsplash

2. Ти повинен знати, коли зупинитися

Легко зациклитися на тому, щоб робити більше й більше, коли ти бачиш результати. Але це може швидко стати небезпечним і руйнівним через перетренованість та вигорання.

"Я не програв Діазу в майстерності. Я втратив витривалість. Моя найбільша сила – це моя трудова етика. І моя найбільша слабкість – це трудова етика. Діазу я програв через перетренованість", – зауважив він.

Незнання, як зупинитися, коли це необхідно, може стати причиною травм. Надмірна кількість тренувань може вплинути на якість сну, здоров'я, рівень енергії та працездатність. Тому слід прислухатися до свого тіла, залишати час для перерв між тренуваннями.

3. Мобільність, мобільність, мобільність

Щоб добре тренуватися, ти повинен добре рухатися. Тож у гру вступають вправи на розтяжку та гнучкість. Гнучкість та рухливість знижується з віком, що збільшує ризик отримання травм. Дослідження свідчать, що наявність розтяжки допомагає досягнути вищих результатів. Тому їй потрібно приділяти чимало уваги.



У твоєму житті має бути багато рухливості / Фото Unsplash

4. Використовуй вагу тіла

Гиря та тренажери працюють, але використання ваги тіла для опору може бути ключем до ще більших результатів і приросту. У дослідженні, опублікованому у журналі Medicine and Science in Sports and Exercise, йдеться, що 45-хвилинне тренування з власною вагою збільшує швидкість метаболізму на 45 годин. А також воно дає швидший приріст за менший час.

Улюблені вправи МакГрегора: відтискання, заморожені V-сидіння та підтягування відкритим хватом.

5. Не ускладнюй свій раціон

"Я просто намагаються їсти чисто. Я їм м'ясо хорошої якості, овочі хорошої якості, вуглеводи хорошої якості", – розповів він в інтерв'ю Men's Journal.

Хороша та збалансована дієта має важливе значення для досягнення результатів. Тож рекомендується споживати близько 30% калорій з жирів, 40% з вуглеводів і 30% з білків, а також уникати нездорової їжі.



Твій раціон має бути збалансованим / Фото Unsplash

Візьми на озброєння поради Конора МакГрегора. З їхньою допомогою ти зможеш стати кращою версією себе вчорашнього!

