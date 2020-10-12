Намагання швидко досягнути бажаного результату у спортзалі може стати причиною появи перетренованості. Men 24 розповідає тобі, що це таке та як з нею боротися, аби не ставити на паузу прокачування тіла!

Перетренованість – надзвичайно поширене явище. Воно часто стосується тих, хто лише почав ходити до спортзалу, але має бажання якомога швидше досягнути результату. Men 24 розповідає тобі, що таке перетренованість та як з нею боротися.

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Що таке перетренованість?

Якщо коротко, то це відчуття хронічної втоми. Виникає воно внаслідок постійних фізичних навантажень.

Чому виникає перетренованість? Причина появи перетренованості проста до неможливості. Ти вимагаєш від свого організму більше, ніж він може дати. У результаті він починає висловлювати своє "фе". Тож фітнес-тренери рекомендують новачкам не намагатися зазіхати на славу професіоналів з самого початку тренувань.



Перетренованість виникає внаслідок зловживання фізичними навантаженнями / Фото istock

Усі ми знаємо, що бажаний результат з'являється тоді, коли ти викладаєшся бодай на 101%. Але регулярне виснаження себе та власного організму може стати фатальною помилкою для початківців.

Побудова ідеального тіла потребує тонкого підбору навантаження, а також відновлення. Останнє необхідно, аби з'являвся прогрес у накачуванні.

Ще одна причина перетренованості – спорт-адикція. Під час тренування у кров секретуються ендорфіни. Вони викликають у тебе почуття ейфорії та радості. У результаті відсутність навантажень може пригнічувати тебе та псувати настрій. Тож ти намагаєшся ходити в зал щодня. Звідси й один з варіантів появи перетренованості.



Також на цей стан може вплинути відчуття ейфорії під час тренувань / Фото pexels

Як побороти перетренованість

Якщо ти не знав, то відновлення – така ж повноцінна частина тренувального процесу, як і самі походи до спортзалу. І саме у моменти відпочинку відбувається ріст результатів.

Процес відновлення триває від 24 годин до кількох днів. На повне відновлення м'язової тканини, якщо ти займався високоінтенсивними тренуваннями, може тривати до місяця.



Процес відновлення може тривати від доби до кількох місяців / Фото adobestock

Дисбаланс між обсягами тренувань та часом відпочинку спочатку стає причиною виходу на тренувальне плато. А з часом твої показники будуть лише знижуватися.

Якщо у тебе легка форма перетренованості – потрібно кілька днів відпочити або бодай знизити ступінь активності. І лише після повного відновлення фізичної активності ти можеш повернутися до звичного режиму.

– потрібно кілька днів відпочити або бодай знизити ступінь активності. І лише після повного відновлення фізичної активності ти можеш повернутися до звичного режиму. Запущена форма перетренованості може потребувати від кількох тижнів до кількох місяців відновлення. Тож потрібно прислухатися до свого організму, аби не погіршувати свій стан.

Фітнес-тренери рекомендують новачкам не братися відразу за тягання "заліза". Варто спочатку скласти програму тренувань з фахівцем, аби не лише отримати бажаний результат, а й не нашкодити собі.

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