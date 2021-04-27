Від Ізраїлю до Великої Британії: 5 найжорсткіших фітнес-тестів спецназу

Джерело:Men's Health
Фітнес-тести для спецназу – найскладніша у світі співбесіда. На першому етапі відбору, ця сувора фізична оцінка скорочує кількість претендентів. Тож залишаються лише найсильніші. А ми розповімо про найсуворіші фітнес-тести, які зламали не одного охочого потрапити на службу.
Впоратися з цими завданнями можуть лише найсильніші, найвитриваліші та найспритніші солдати. Вони протягом місяців, а то й цілих років готуються до тестів, щоб пройти їх з гідністю.
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Воно й не дивно, адже спецназ виконує найскладніші військові місії: від боротьби з тероризмом до порятунку заручників. Тож слабакам і слабкодухим тут не місце! До твоєї уваги 5 найсуворіших фітнес-тестів спецназу.
Це найстаріший підрозділ спецназу у світі, а також найвідоміший. За даними MSIG Warrior, процес відбору виснажливий і вважається одним з найскладніших у світі. Відсіюється понад 85% претендентів.
Бійці повітряної служби Великої Британії з Маргарет Тетчер / Фото Pinterest
Щоб пройти кваліфікацію, новобранці повинні пройти такий тест:
За даними MSIG Warrior, підготовка австрійської Jagdkommando (або JaKdo) настільки інтенсивна, що лише 15% новобранців проходять дистанцію. Фітнес-тест знаменує початок 3-тижневого тренування з попереднього відбору. Воно завершується 72-годинним випробуванням на виживання.
Відбір до ягдкоманди завершується 72-годинним випробуванням на виживання / Фото Pinterest
Щоб пройти, кожен кандидат повинен перевершити суперників у:
Процес відбору в Para SF Індії – один з найскладніших. Лише 10% новобранців проходять остаточний відбір. Уся програма розрахована на 3 з половиною роки, з обов'язковим бігом на 20 кілометрів щоранку та щотижневим маршем на 128 кілометрів.
Щоранку новобранці індійського спецназу пробігають по 20 кілометрів / Фото Facebook
Згідно з MSIG Warrior, щоб отримати місце, кандидати повинні пройти такі випробування:
Як і всі підрозділи спецназу, Delta Force армії США оповита таємницею. За даними MSIG Warrior, понад 90% кандидатів не пройдуть етап відбору. Цей фітнес-тест придумав засновник Delta Force – перший командир підрозділу – Чарлі Беквіт у 80-х роках.
Фітнес-тест для підрозділу придумав Чарлі Беквіт / Фото National Interest
Для його виконання новобранцям потрібно зробити:
Він також відомий як "Підрозділ 269" або просто "Підрозділ". Це підрозділ спецназу Сил оборони Ізраїлю. Щоб приєднатися до цієї свідомо прихованої команди, потрібно майже 2 роки. Більша частина процесу навчання суворо засекречена.
Підготовка для Саєрет Маткаль максимально засекречена / Фото Pinterest
Але для початку потрібно пройти фітнес-тест:
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Ну що, готовий спробувати пройти божевільний фітнес-тест, щоб потрапити до спецназу? Тоді тренуйся ще більше, щоб наростити силу та витривалість!