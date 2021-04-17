Блогер 90 днів виконував тренування бодибілдерів: трансформація його тіла вражає – відео
Брендон Вільям продовжує кидати собі божевільні виклики. Цього разу він спробував протягом 90 днів виконувати тренування для бодибілдерів. Дивися на Men 24, як змінилося його тіло.
Джерело:Men's Health
Ще на початку року він провів 30 днів, виконуючи тренування фахівця Athlean-X Джеффа Кавальєра. Він займався, щоб наростити свою м'язову масу та покращити силу у складних вправах. Задоволений результатами, які він досягнув усього за місяць, Брендон продовжив займатися бодибілдингом у цілому 90 днів.
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У новому ролику він розповідає, як активно підсів на важку атлетику, а також роботу з тренажерами. А ще він почав їсти з надлишком калорій, споживаючи щодня додаткових 500 калорій і 150 грамів білка.
"Художня гімнастика – мій найкращий спосіб тренувань. Тому я змішав її з тренуваннями з обтяженнями, щоб зберегти свою поточну фізичну силу та витривалість", – розповів він.
Дивися, як Брендон Вільям виконував 90 днів тренування бодибілдерів:
Вільям пояснює, що протягом усього випробування він їв якомога частіше. Але зізнався, що часто складно було досягнути надлишку калорій. Для досягнення цілі він готував калорійні смузі з фруктами, мигдалевим маслом і протеїновим порошком.
"Під час тренувань з обтяженнями я завжди боявся дні ніг. Але тепер, коли у мене є можливість збільшувати вагу, це дає мені мотивацію намагатися підіймати самого себе на кожному тренування. Це змусило мене по-справжньому отримувати задоволення від тренування ніг", – додав Брендон.
У кінці 90 днів він порівнює своє тіло ДО та ПІСЛЯ. А також фізичні можливості. Наприклад, його максимальна тяга у присяді збільшилася з 83 до 106 кілограмів. Його максимальна вага у жимі лежачи збільшилася з 83 до 92 кілограмів. І що найважливіше, у становій тязі він досягнув нечуваних результатів: з 79 до 125 кілограмів.
Дивися, як змінилося тіло блогера за ці 90 днів / Скриншот з відео
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