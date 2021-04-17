Брендон Вільям продовжує кидати собі божевільні виклики. Цього разу він спробував протягом 90 днів виконувати тренування для бодибілдерів. Дивися на Men 24, як змінилося його тіло.

Ще на початку року він провів 30 днів, виконуючи тренування фахівця Athlean-X Джеффа Кавальєра. Він займався, щоб наростити свою м'язову масу та покращити силу у складних вправах. Задоволений результатами, які він досягнув усього за місяць, Брендон продовжив займатися бодибілдингом у цілому 90 днів.

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У новому ролику він розповідає, як активно підсів на важку атлетику, а також роботу з тренажерами. А ще він почав їсти з надлишком калорій, споживаючи щодня додаткових 500 калорій і 150 грамів білка.

"Художня гімнастика – мій найкращий спосіб тренувань. Тому я змішав її з тренуваннями з обтяженнями, щоб зберегти свою поточну фізичну силу та витривалість", – розповів він.

Дивися, як Брендон Вільям виконував 90 днів тренування бодибілдерів:

Вільям пояснює, що протягом усього випробування він їв якомога частіше. Але зізнався, що часто складно було досягнути надлишку калорій. Для досягнення цілі він готував калорійні смузі з фруктами, мигдалевим маслом і протеїновим порошком.

"Під час тренувань з обтяженнями я завжди боявся дні ніг. Але тепер, коли у мене є можливість збільшувати вагу, це дає мені мотивацію намагатися підіймати самого себе на кожному тренування. Це змусило мене по-справжньому отримувати задоволення від тренування ніг", – додав Брендон.

У кінці 90 днів він порівнює своє тіло ДО та ПІСЛЯ. А також фізичні можливості. Наприклад, його максимальна тяга у присяді збільшилася з 83 до 106 кілограмів. Його максимальна вага у жимі лежачи збільшилася з 83 до 92 кілограмів. І що найважливіше, у становій тязі він досягнув нечуваних результатів: з 79 до 125 кілограмів.



Дивися, як змінилося тіло блогера за ці 90 днів / Скриншот з відео

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