5 ознак того, що одяг потрібно викинути, а краще – пожертвувати

Весна – найкраща нагода почати нове життя. Для початку ти можеш, наприклад, перебрати свою шафу. Гарантуємо, що у ній знайдеш речі, які викличуть у тебе відвертий подив і нерозуміння. Тож з ними можна сміливо прощатися. А ще ми назвемо кілька інших ознак, які свідчать про те, що одяг потрібно викинути або віддати на благодійність.

Наберися сміливості та не бійся змінити своє життя. Для цього буде достатньо приділити трохи часу, щоб не лише освіжити свій гардероб, а й позбутися речей, які у ньому відверто зайві! Розповідаємо, як визначити, що одяг потрібно викинути або віддати на благодійність.

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1. Ти не носив його кілька місяців

У кожного чоловіка у шафі є таємний закуток, де збираються речі, які ніколи не будуть одягнутими. Підозрюємо, ти не виняток з правил. Туди, до слова, потрібно заглянути у першу чергу. Ти виявиш сорочку, придбану за "3 копійки" на розпродажі, джинси, які вже замалі, а також ще купу речей.

Уникай міркувань типу: "Колись буде нагода це одягнути", "Я носитиму цю річ пізніше". Ні, ти не одягнеш її уже ніколи. Змирися з цим. І відпусти.



Пора заглянути у шафу, щоб позбутися зайвого одягу / Фото Unsplash

2. Речі з минулого життя

У кожного з нас є відверто дивакувате вбрання, яке прийшло до нас з минулої епохи. Ясна річ, що мода циклічна. Але це не означає, що ти повинен нагадувати підлітка з 80-х. Якщо у твоїй шафі збереглося багато старого та дивного одягу – позбався від нього. По-перше, він займає багато місця. По-друге, ти його й так не носитимеш. Винятком можуть стати якісь божевільні вечірки. Але зараз саме слово "вечірка" викликає нервовий тік.

3. Ти схуд або набрав

Відверто завеликий або замалий одяг теж не має жити у твоїй шафі. Слід нарешті прощатися зі спогадами про те, яким ти був раніше. Якщо тобі вдалося схуднути, то завеликий одяг явно не повинен лежати у шафі, натякаючи на те, що він очікує на тебе. Коротким штанцям ти, звичайно ж, можеш подарувати нове життя, перетворивши їх на шорти. Але це можна зробити не з усім вбранням. Тож решту можеш сміливо віддати на благодійність.

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4. Плями та запах

На жаль, речі мають властивість вбирати у себе різноманітні аромати. І у твоїй шафі точно знайдеться кілька футболок, які уже неможливо відіпрати ані від неприємного запаху, ані від забруднень. Тож не варто їх берегти як зіницю ока. Ти ж пам'ятаєш про те, що повинен виглядати доглянутим і стильним. Отже, одяг з неприємним запахом і сумнівними плямами явно не вписується у це правило.



Брудний і розтягнутий одяг теж варто викинути / Фото Unsplash

5. Зношений одяг

Ніщо не вічне, а одяг тим більше. Тому не потрібно берегти у шафі свою улюблену футболку, всіяну дірками. Годі складувати одяг, який ти не лише ніколи не одягнеш. Його навіть з шафи витягати соромно. Знаємо-знаємо. Спочатку гарний одяг ти носиш кудись на побачення, потім щодня, потім носиш його вдома, а потім – в селі або на дачі. Але не забувай про те, що ти виглядатимеш максимальним нечупарою у розтягнутих футболках і светрах, а також порваних і протертих між ногами джинсах. Позбудься їх!

Ну що ж, гайда перебирати свої шафи. Підозрюємо, що ти знайдеш достатньо речей, яких однозначно варто позбутися. Так ти, до слова, виявиш інше вбрання, яке могло дійсно загубитися серед непотребу.

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