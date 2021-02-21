Якщо ти давно виношуєш мрію про татуювання, але ніяк не можеш визначитися з місцем її нанесення, ми спробуємо тобі допомогти. Men 24 знає щонайменше кілька місць на тілі, де можна набивати своє перше татуювання.

Татуювання повинне прикрасити твоє тіло. Тож потрібно відповідально підійти не лише до вибору ескізу, а й до місця, де ти його нанесеш.

Це цікаво Тату-майстри показали свої найулюбленіші татуювання, які їх надихають: відео

Наприклад, експерти не рекомендують татуювати частини тіла, які піддаються впливу сонця, адже з часом вони втрачатимуть свою якість. Також не варто використовувати ті ділянки тіла, які можуть піддаватися віковим змінам. Тож набивати тату на животі – не найкраща ідея.



Чим більше татуювання перебуває на сонці, тим швидше воно втрачає свою якість / Фото Unsplash

5 найкращих місць для татуювань

1. Татуювання на спині

Коли справа доходить до того, щоб татуювання трималося довго, спина – відмінне місце. З віком спина, як правило, не змінюється сильно. Це досить щільне місце, і татуювання у цій області не вважається особливо болючим, оскільки шкіра на спині товстіша.

2. Татуювання на внутрішній частині руки

Ультрафіолетові промені зазвичай є причиною того, що татуювання з часом втрачає частину свого зовнішнього вигляду. Це у першу чергу впливає на такі частини, як руки, які найчастіше піддаються впливу сонця. Але можна нанести малюнок на внутрішню сторону руки. Можна обрати, наприклад, зону біля біцепса, яка постійно буде прикритою рукавом.



Внутрішня частина руки ідеально підходить для татуювання / Фото Unsplash

3. Татуювання на плечі

Плечі також є однією з тих областей, які не дуже часто бувають на свіжому повітрі. Та й змінюються вони не надто. Тож можна спокійно вибирати саме плечі для того, щоб нанести татуювання.

Варте уваги 4 класичні чоловічі стрижки, які підходять кожному

4. Татуювання нижче ключиці

Якщо ти думаєш про татуювання на грудях, нижня частина ключиці може бути хорошим варіантом. Вона також в основному покрита одягом і не сильно змінює свою форму. На самій ключиці робити татуювання досить боляче, тож вибирай зону трохи нижче.



Також ти можеш зробити тату нижче ключиці / Фото Unsplash

5. Татуювання на стегні

Можна також зробити татуювання на стегні. Але тут потрібно розуміти, що тобі потрібно буде регулярно голити ноги, щоб малюнок не ховався за волосяним покривом. Але якщо ти, наприклад, професійний спортсмен, який і так позбавляється зайвої рослинності на ногах, то можеш сміливо вибирати саме стегна для нанесення малюнка.

Не забувай порадитися з тату-майстром. Він зможе допомогти тобі обрати ідеальний малюнок, який прикрашатиме твоє тіло. Також розповість, як правильно доглядати за татуюванням, щоб воно якомога довше зберігало свій зовнішній вигляд.

Читай також Том Гарді: що означають татуювання зірки "Венома"