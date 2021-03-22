Якщо ти прихильник стриманого стилю, то розбавити його можна за допомогою аксесуарів. Вони не лише допоможуть розставити акценти, а також підкреслити твій стиль. До твоєї уваги 5 крутих і стильних аксесуарів, які однозначно не будуть зайвими цієї весни!

За допомогою аксесуарів можна завжди бути у тренді. Вони підкреслять твій нестримний дух і характер. Цим 5 аксесуарам однозначно має знайтися місце у твоєму гардеробі. З їхньою допомогою ти не лише освіжиш свій образ, а й зможеш завжди бути на висоті.

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1. Капелюх

Капелюх додасть тобі елегантності. Кепка може захистити тебе. Все залежить від твого смаку, а також стилю. Також не варто забувати про те, що палюче сонце – не найкращий товариш. Тож від нього однозначно слід захищатися під головним убором. А ще цей аксесуар може врятувати від холоду, адже усі ми знаємо, що весна – дуже капризна пора року.



Капелюх підкреслить образ, а також захистить голову від сонця / Фото Unsplash

2. Сонцезахисні окуляри

Хороші сонцезахисні окуляри весною можуть не лише підкреслити твій стиль. З їхньою допомогою ти ще й захищаєш свій зір. Експерти рекомендують обирати окуляри з антибліковими лінзами, щоб почуватися комфортніше. У 2021 році у тренді будуть "авіатори" та варіанти з прозорими лінзами. Також не варто забувати про те, що окуляри повинні личити твоєму типу обличчя.



У 2021 році у тренді окуляри з прозорими лінзами / Фото Unsplash

3. Бандана

Якщо твоя шия схильна до згорання на сонці, то захистити її можна за допомогою бандани. Також бандана може чудово доповнити твій образ. На щастя, ти можеш вибрати з-поміж різних кроїв, розмірів, кольорів. Усе для того, щоб бандана могла підкреслити твій стиль.



За допомогою бандани можна захистити свою шию / Фото Unsplash

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4. Браслет

Якщо ти хочеш виглядати стильно, то можеш звернути увагу також і на браслети. З їхньою допомогою можна не лише підкреслити свій образ, а й показати свій характер. Але варто уникати поширених помилок, яких припускають більшість чоловік, які носять браслети. Це дозволить не мати дивакуватий вигляд.



За допомогою браслета можна передати свій характер / Фото Unsplash

5. Напоясна сумка

Весною ми ховаємо свої величезні куртки та теплі штани в шафу. Їм на зміну приходять легкі бомбери та чиноси. Тож тобі однозначно знадобиться напоясна сумка, щоб не захаращувати свої кишені. Цей аксесуар не лише підкреслить твій стиль, а й дозволить почуватися максимально комфортно. Ти можеш вибрати як спортивні варіанти для повсякденного носіння, так і класичні моделі. Останні, до слова, можна поєднувати з брюками та офісними сорочками. Стильно та функціонально.



Напоясна сумка звільняє твої кишені / Фото Pinterest

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Аксесуари – не лише про речі, які підкреслюватимуть твій стиль. З їхньою допомогою можна ще й полегшити собі життя. Тож задумайся над тим, щоб у твоєму гардеробі був один або кілька аксесуарів, про які ми розповіли.