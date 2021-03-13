Не роби так більше: 5 речей, які жінки терпіти не можуть під час сексу

Ти можеш вивчити геть усі ерогенні зони своєї коханої, озброїтися всілякими секс-іграшками, але цього може бути недостатньо. Слід пам'ятати ще й про те, що секс може приносити не лише задоволення, а й роздратування. Особливо, якщо ти щось робиш відверто неправильно.

Men 24 розповість тобі, чого не варто робити під час сексу. Твоя кохана буде незадоволена, що може стати причиною зіпсованого вечора, а то й цілої ночі. Не роби так ніколи!

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1. Її клітор – не діджейський пульт

Жіночий клітор – делікатна частина тіла. Тож тобі потрібно бути уважним і ніжним. Якщо ж ти почнеш агресивно терти його, то є всі шанси не лише роздратувати свою партнерку, а й позбавити її збудження.

2. Жодних звуків

Можливо, ти стомився від галасу на роботі, але це зовсім не означає, що потрібно мовчати під час сексу. Тиша однозначно зайва у вашій спальні, адже вона створює напругу між вами. Хороший секс просто зобов'язаний бути зі звуком. Інакше ніяк.



Секс у тиші – справжня катастрофа / Фото pixabay

3. Влаштовуєш справжній допит

Якщо вона погодилася зайнятися з тобою сексом, то не потрібно влаштовувати їй справжні допит на кожному етапі. Довіряй своїй інтуїції, зверни увагу на реакцію її тіла. Постійні ж питання відволікатимуть її, а також знижуватимуть градус збудження.

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4. Забув про прелюдію

Найгірше, що ти можеш зробити, – забути про прелюдію. Ми, чоловіки, збуджуємося за мить. З жінками усе дещо складніше. Тож твоя задача – зосередитися на прелюдії, щоб розігріти її. І лише після цього можна приступати до основної частини. В іншому випадку є всі шанси, що секс не принесе їй жодного задоволення.



Прелюдія необхідна, щоб твоя партнерка була максимально збуджена / Фото pixabay

5. Зосереджений на одній позиції

Ясна річ, що у кожного з нас може бути улюблена секс-поза, але це не означає, що потрібно зосередитися лише на ній. Якщо ти хочеш подарувати своїй коханій максимум задоволення, тобі потрібно додати певної різноманітності. Експериментуй, але не метушися. Зміна 20 поз за один підхід – теж не найкращий варіант.

Секс повинен приносити задоволення вам обом, тож зосередься на тому, щоб добре було не лише тобі, а й твоїй партнерці. Уникай того, що може дратувати дівчину, і в тебе є всі шанси отримати максимум від заняття сексом!

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