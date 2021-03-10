Обережно, підвищений травматизм: учені назвали найнебезпечнішу для чоловіка секс-позу
Ми не стомлюємося нагадувати тобі про те, що секс – надзвичайно приємне заняття. Але варто пам'ятати й про те, що він, як і будь-яка інша фізична активність, може бути травматичним. Власне, цього разу Men 24 розповість тобі, яка секс-поза може стати причиною підвищеного травматизму для чоловіків.
Джерело:Doctor NDTV
Якщо тобі завжди здавалося, що найбільше шансів травмуватися під час сексу, використовуючи позицію вершниця, то це не зовсім так. Світло на статистику пролили науковці, які провели дослідження. Вони й виявили, яка секс-поза може стати причиною перелому статевого члена.
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Співробітники Державного університету Ріо-де-Жанейро вирішили дізнатися, яка секс-поза найнебезпечніша для чоловіків. Вони провели дослідження та виявили, що нею є одна з улюблених позицій сильної половини людства. Випадковість? Не думаємо.
Експерти вивчали та проаналізували взаємозв'язок між сексуальною позицією та серйозністю перелому статевого члена. Згідно з дослідженням, саме doggy-style – найбільш небезпечна поза. Учені зауважили, що 41% звернень у лікарню з травмами пеніса пов'язаний саме з цією позицією.
Doggy-style вважається найбільш небезпечною секс-позою / Фото Ella Byworth
Якщо ти очікував на 2 позиції побачити позу "вершниця", то вона посіла лише 3 місце з 10% звернень до фахівців. А от "срібло" антирейтингу посіла місіонерська позиція з 25,5% звернень.
Тож, якщо ти наступного разу вагатимешся між вибором позиції, слід пам'ятати, що деякі з них можуть стати причиною підвищеного травматизму. У позиції doggy-style та місіонерській саме ти керуєш процесом, тому потрібно бути обережнішим. Інакше є шанси, що ти доповниш статистику науковців з Бразилії.
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