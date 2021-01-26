5 секс-поз, які дозволять тобі відчути себе олімпійцем у ліжку

Ми так часто порівнюємо секс зі спортом. То чом би нам не спробувати відчути себе справжніми олімпійцями у ліжку? До твоєї уваги 5 крутих секс-поз, які дозволять переосмислити ваше інтимне життя.
Джерело: Durex
Якщо ти не забув, то знамените олімпійське гасло стверджує: "Головне – не перемога, а участь". Тож ми пропонуємо тобі взяти участь у справжніх олімпійських секс-іграх. Тобі та твоїй партнерці. Тож гайда вивчати круті секс-пози, які допоможуть вам відчути себе олімпійцями у спальні!
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Тобі потрібно лягти на ліжко, зігнути коліна під кутом 90 градусів. Твоїй партнерці потрібно буде осідлати тебе, тримаючись за коліна, ніби вона виконує вправи на брусах. Тож, не складно зрозуміти, що її задача – підійматися вверх і опускатися донизу. Така собі вершниця, але зі спортивним нахилом.
Поза бруси дозволить твоїй партнерці цілком і повністю контролювати процес / Фото Unsplash
Твоїй коханій потрібно стати навколішки. Виконувати цю секс-позу краще на підлозі, адже вам знадобиться тверда поверхня. Ти стаєш позаду неї. Підіймаєш її ноги та підтягуєш до себе. Вона повинна оповити твої стегна ногами. Можна також виконати цю вправу на ліжку. Але в цьому випадку твоя кохана лягає на спину. Ти стаєш навколішки, підтягуючи до себе її ноги. Для максимального комфорту можна підставити під її поперек подушку.
Ти стаєш навколішки. Твоя партнерка повинна стати на мостик. Виконувати цю секс-вправу краще на ліжку. Задача коханої – підіймати й опускати свої стегна. Твоя ж – контролювати амплітуду її рухів. Коли вона стомиться, ти можеш спокійно повернутися до вільних рухів, взявши ініціативу на себе.
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Це ще одна не надто проста, але особливо цікава секс-позиція. Для неї твоїй партнерці необхідно лягти на спину. Тобі слід підтягнути її нижню частину до себе, закинувши обидві ноги на одне плече. Для максимального комфорту коханій слід триматися за твої стегна, поки ти розгойдуватимеш її.
Кільця дозволять отримати нові приємні відчуття під час проникнення / Фото Unsplash
Ця позиція отримує тверді 10 балів для багатьох, адже вона проста для втілення. Для цього потрібно, щоб твоя партнерка стала рачки, а ти – примостився на колінах позаду неї. Нехай вона повільно опустить руки до ліжка, підіймаючи стегна до стелі. Твоя ж задача – ввійти у неї ззаду, розставивши ноги.
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Спробуйте використати ці секс-пози для урізноманітнення вашого інтимного життя. Вони не лише подарують нові відчуття, а й дозволять отримати ще більше задоволення від цього приємного заняття!