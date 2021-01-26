5 секс-поз, які дозволять тобі відчути себе олімпійцем у ліжку

Ми так часто порівнюємо секс зі спортом. То чом би нам не спробувати відчути себе справжніми олімпійцями у ліжку? До твоєї уваги 5 крутих секс-поз, які дозволять переосмислити ваше інтимне життя.

Джерело: Durex

Якщо ти не забув, то знамените олімпійське гасло стверджує: "Головне – не перемога, а участь". Тож ми пропонуємо тобі взяти участь у справжніх олімпійських секс-іграх. Тобі та твоїй партнерці. Тож гайда вивчати круті секс-пози, які допоможуть вам відчути себе олімпійцями у спальні!

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1. Бруси

Тобі потрібно лягти на ліжко, зігнути коліна під кутом 90 градусів. Твоїй партнерці потрібно буде осідлати тебе, тримаючись за коліна, ніби вона виконує вправи на брусах. Тож, не складно зрозуміти, що її задача – підійматися вверх і опускатися донизу. Така собі вершниця, але зі спортивним нахилом.

Особливість цієї пози полягає в тому, що партнерка контролює усе: від темпу до глибини проникнення. Твоя задача – отримувати задоволення.



Поза бруси дозволить твоїй партнерці цілком і повністю контролювати процес / Фото Unsplash

2. Вільні вправи

Твоїй коханій потрібно стати навколішки. Виконувати цю секс-позу краще на підлозі, адже вам знадобиться тверда поверхня. Ти стаєш позаду неї. Підіймаєш її ноги та підтягуєш до себе. Вона повинна оповити твої стегна ногами. Можна також виконати цю вправу на ліжку. Але в цьому випадку твоя кохана лягає на спину. Ти стаєш навколішки, підтягуючи до себе її ноги. Для максимального комфорту можна підставити під її поперек подушку.

3. Мостик

Ти стаєш навколішки. Твоя партнерка повинна стати на мостик. Виконувати цю секс-вправу краще на ліжку. Задача коханої – підіймати й опускати свої стегна. Твоя ж – контролювати амплітуду її рухів. Коли вона стомиться, ти можеш спокійно повернутися до вільних рухів, взявши ініціативу на себе.

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4. Кільця

Це ще одна не надто проста, але особливо цікава секс-позиція. Для неї твоїй партнерці необхідно лягти на спину. Тобі слід підтягнути її нижню частину до себе, закинувши обидві ноги на одне плече. Для максимального комфорту коханій слід триматися за твої стегна, поки ти розгойдуватимеш її.

Особливість цієї позиції полягає у щільно стиснених ногах. Вони забезпечують нові приємні відчуття під час проникнення.



Кільця дозволять отримати нові приємні відчуття під час проникнення / Фото Unsplash

5. Кінь

Ця позиція отримує тверді 10 балів для багатьох, адже вона проста для втілення. Для цього потрібно, щоб твоя партнерка стала рачки, а ти – примостився на колінах позаду неї. Нехай вона повільно опустить руки до ліжка, підіймаючи стегна до стелі. Твоя ж задача – ввійти у неї ззаду, розставивши ноги.

У цій позиції ти можеш підіймати й опускати її стегна, а також контролювати глибину проникнення та темп.

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Спробуйте використати ці секс-пози для урізноманітнення вашого інтимного життя. Вони не лише подарують нові відчуття, а й дозволять отримати ще більше задоволення від цього приємного заняття!