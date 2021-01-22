Статистика свідчить про те, що під час відпустки пари не лише відпочивають, а й починають значно частіше займатися сексом. І тут зовсім не потрібно дивуватися. У вас з'являється більше вільного часу (весь час – вільний). Вас не дратують побутові питання. І вас майже ніщо не відволікає. Як тут не повернути пристрасть до звичного рівня? Лови правила сексу у відпустці від Men 24!

Секс під час відпустки дозволить не лише гарно провести час з коханою людиною. У вас ще й буде нагода спробувати все те, на що у вас не вистачало ані сил, ані часу. Тож гайда разом з Men 24 вивчати 7 правил ідеального сексу у відпустці, який подарує ще більше задоволення!

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1. Починай день з сексу

Експерти рекомендують під час відпустки починати свій ранок саме з сексу. Особливо, якщо ви вибралися на курорт з системою all inclusive. По-перше, це дозволить прокинутися. По-друге, ви почуватиметеся бадьорими протягом усього дня. По-третє, ввечері у вас просто може не залишитися сил і бажання на цей приємний процес. Усе як вдома, але на курорті.

2. Відмовся від сексу після їди

Ми не будемо тобі довго пояснювати, чому секс після їди – кепська ідея. Але про всяк випадок нагадаємо, що під час відпочинку ти дозволяєш собі з'їсти значно більше ніж зазвичай. Тож після цього ти не захочеш про секс навіть чути. Твій максимум – лягти на шезлонг і очікувати, коли та вся смачнюща їжа вляжеться бодай десь.



Секс – останнє, про що ви будете думати після їди / Фото Unsplash

3. Уникай надмірної кількості алкоголю

Під час відпустки ми рекомендуємо віддавати перевагу легким алкогольним коктейлям. Вони дозволять тобі не лише гарно провести час, а й не перейматися через похмілля та втому, яка може раптово навалитися. В такому випадку думки про секс зранку не відходитимуть на задній план через потенційне похмілля.

4. Секс-іграшкам ствердне ТАК

Під час сексу у відпустці ви можете спробувати те, до чого давно не доходили руки. Наприклад, додати до свого інтимного життя секс-іграшки. І мовиться тут не лише про вібратори. Можете використовувати кільця для пеніса, додаткові стимулятори. Також не забудьте прихопити масло для масажу. Усі ми знаємо, що він може стати ідеальною прелюдією!

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5. Кохайтеся не лише на ліжку

Звичайно ж, протестувати готельне ліжко потрібно. Але не варто зациклюватися лише на ньому. Якщо у вас простора та зручна ванна кімната – віддайтеся пристрасті у ній. Можете використовувати нові для себе поверхні, місця. Але затямте раз і назавжди, що кохатися у басейні та на пляжі не варто. У вас є всі шанси нарватися на небажані клопоти.



Спробуйте зайнятися сексом не лише на ліжку, а й у душі / Фото unsplash

6. Уникайте поспіху

Секс під час відпустки повинен бути повільним, а ви – концентрувати максимум уваги на отриманні задоволення. Тож не потрібно намагатися вкластися у 5 хвилин лише для того, щоб не проґавити сніданок. Краще привчіть себе прокидатися трохи раніше!

7. Додайте флірту

Цікавий спосіб, який дозволить урізноманітнити ваше інтимне життя. Спробуйте пофліртувати один з одним. Можете, наприклад, одного дня прикинутися незнайомцями та спробувати почати курортний роман. Це однозначно подарує вам несподівані відчуття та дасть можливість повернути пристрасть у ваші інтимні стосунки.

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