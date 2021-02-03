5 чоловічих страхів до, під час та після сексу

Уразливість – така ж людська риса, як і сексуальне бажання. Тож не варто дивуватися, що час до часу кожного чоловіка наздоганяють страхи під час сексу. До твоєї уваги 5 поширених чоловічих страхів, які з'являються до, під час та після сексу.

Джерело: 24 канал

Ти можеш бути цілком і повністю впевненим у собі та своїх можливостях. Але рано чи пізно настане той момент, коли вся твоя впевненість розіб'ється об страх, який може раптово виникнути, наприклад, у спальні. Спробуймо розібрати 5 найпоширеніших чоловічих страхів під час сексу!

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1. Чи зможу я задовольнити її?

Це найпоширеніший страх, який з'являється у житті більшості чоловіків. Причому робить він це саме перед сексом. От плануєш ти перше інтимне побачення. Розібрався нарешті з інтимною стрижкою, а тут хоп і в голові виринає думка: "Чи достатньо я крутий у ліжку?". І все. Ти відразу ж починаєш займатися самокопанням, намагаючись переконати себе, що у сексі ти давно вже з'їв собаку.

Затям собі раз і назавжди, що подібні думки з'являються й у жінок. Тож, можливо, не варто зациклюватися на цьому. Краще спробуй отримувати та дарувати задоволення.



Спробуй зосередитися на самому процесі, а не на його результаті / Фото Unsplash

2. Чи достатньо у мене великий пеніс?

Ну що ж, ми продовжуємо проходитися парадом страхів, пов'язаних з сексом. Розмір статевого члена – ще одна річ, яка чомусь чоловіками вважається особливо важливою під час сексу. Але практика свідчить про інше. Тобі потрібно проявити вміння у спальні, а не хизуватися тим, чим тебе нагородила (або ні) природа.

На жаль, довжина пеніса не корелює з задоволенням, яке отримає партнерка під час сексу. Бувають ситуації, коли інтимна зустріч переривається тому, що приголомшливі розміри статевого члена змушують страждати, а не кайфувати. Тож не зациклюйся на цьому.

3. Чи достатньо довго триватиме ерекція

Тут ми знову повертаємося до умовних величин. Адже те, що для когось буде "довго", для іншого – "страшенно коротко". Звичайно ж, не хотілося б, щоб твій пеніс підводив тебе у найбільш невідповідний момент. Тому для цього слід уникати стресів і переживань. Вони можуть стати на заваді отриманню задоволення протягом тривалого проміжку часу.

Не забувай, що твій страх, внаслідок якого може зникнути ерекція, вплине також і на партнерку. Їй здаватиметься, що у ній щось не так, якщо вона тебе не збуджує. Тож спробуй відразу ж пояснити їй, що ти надто переживаєш або ж просто стомився. Не варто уникати цієї розмови, щоб з часом ви могли покращити ваше інтимне життя.



Стрес і переживання можуть стати причиною проблем з ерекцією / Фото Unsplash

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4. А що якщо я назву чуже ім'я?

На жаль, таке трапляється. І з багатьма чоловіками. Трапляється це тому, що на хвилі драйву ти мимоволі можеш пригадати момент, який дарував тобі подібне задоволення. Тож не дивно, що у пориві пристрасті ти вигукнеш ім'я, наприклад, своєї колишньої.

Врятуватися можна просто. Для цього потрібно дивитися у вічі партнерці. Саме тісний зоровий контакт дозволить уникнути неприємних ситуацій, пов'язаних із промовлянням імені колишньої. Але це не точно, тож слідкуй за язиком.

5. Що робити після сексу?

Ще один поширений страх стосується завершення інтимного побачення. Більшість чоловіків не знають, як правильно поводитися, щоб не образити партнерку. Тож тут потрібно чітко розуміти, які у вас стосунки.

Якщо це одноразовий секс, то не варто намагатися її відразу ж витурити з власної оселі. Але варто дати їй зрозуміти, що ти ночуватимеш сам. Якщо ж запропонував їй залишитися на ніч, то будь ласкавим – дозволь їй заночувати разом з тобою у ліжку, а не поводься як рідкісний мудак, постеливши їй на дивані. У парах усе значно простіше. І якщо ти заснеш після сексу, то не варто переживати. Тепер вона матиме кілька годин, щоб "порубатися" в Counter-Strike.



Заснути після сексу – цілком нормально, якщо ти переживаєш / Фото Unsplash

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Не потрібно боятися, що до, під час або після сексу щось піде не за планом. Це цілком нормально. Головне – не соромитися обговорити це зі своєю партнеркою.