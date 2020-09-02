Чоловіча інтимна стрижка: як доглядати за зоною бікіні в домашніх умовах
Якщо ти хочеш бути сучасним чоловіком, то повинен доглядати не лише за волоссям на голові, а й за рослинністю по всьому тілу. Цього разу ми поговоримо про сокровенне: інтимні стрижки. Чи варто їх робити та як це організувати в домашніх умовах.
На Men 24 розповімо тобі, як зробити круту інтимну стрижку, яку твоя партнерка однозначно оцінить.
Люди, які цікавляться історією моди зауважили цікаву закономірність: догляд за зоною бікіні нагадує догляд за бородою. Тож, якщо у тренді відсутність будь-якої рослинності на обличчі, то й у зоні бікіні її не буде. Зараз же модним є повернення до природи, тож не дивно, що бородаті чоловіки заполонили світ. Власне й інтимна стрижка теж відходить від стилю а-ля підліток.
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Як доглядати за бородою: інструкція для новачків
Тренди до пишної рослинності геть зовсім не означають, що потрібно відрощувати волосся, з якого потім можна буде плести коси. Тут головне знати міру та вміти доглядати за зоною бікіні.
Догляд за зоною бікіні нагадує догляд за бородою / Фото thebeaverton
Чому важливо робити інтимну стрижку
- Гігієна. Волосся має властивість жирніти та ставати брудним. І мовиться не лише про голову, а й усе тіло. Тож пишна рослинність, яка нахабно виглядає з-під бріфів – не найкраще, що може з тобою статися. Ти повинен не лише регулярно приймати душ, а й навести лад у зоні паху, аби партнерка не відчула якихось сторонніх фльорів.
- Комфорт. Надмірна рослинність може стати причиною свербіння. Аналогічний ефект і в повної вибритості. Тож не дивуйся, якщо твоя рука машинально буде тягнутися до паху, аби приборкати дратуючі відчуття.
- Зовнішній вигляд. Іноді чоловіки несвідомо вибирають великі сімейні труси лише тому, що не готові "світити" своєю рослинністю на всі боки. Так, є й ті, які соромляться роздягатися при коханій. Ми надіємось, ти не з тих. Але все ж.
- Інтимне життя. Часто панянки відмовляються від орального сексу лише тому, що їм не дуже хочеться мати справу з зайвим волоссям в інтимній зоні. Погодься, під час кунілінгусу теж не хотілося б думати лише про те, чи потрапить волосина між зуби. Тож збери всю силу волі в кулак і гайда виправляти ситуацію.
Інтимна зачіска – питання гігієни / Фото jammerbugtavis
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Як робити інтимну стрижку
Зробити інтимну стрижку можна вдома без зайвих проблем і за лічені хвилини. Головне – мати під рукою потрібні гаджети та підготуватися до цього процесу.
Тобі знадобиться:
- тример з різними насадками;
- станок для гоління;
- гель або піна для гоління;
- лосьйон після гоління.
Тример прискорить процес створення інтимної стрижки / Фото pxhere
Інтимна стрижка: покрокова інструкція
Створення інтимної стрижки – простий процес, який не забере у тебе багато часу. Але й поспіху він не любить, адже тут теж можна поранитися. Тож будь обережним і впевненим у своїх діях.
- Вкороти довжину волосся. Це значно полегшить подальший процес. Для цього зафіксуй на тримері гребінь-насадку, аби зробити довжину 2 – 5 міліметри.
- Підрівняй лобкове волосся.
- Прийми душ. Вода пом'якшить волоски, що полегшить ковзання бритви. Якщо тример не боїться води – сміливо бери його в душ і підстригай лобок там.
- Нанеси пінку або гель. Не шкодуй. Густа піна покращить ковзання лез, а також захистить твою шкіру від порізів.
Голитися можна у душі / Фото valextino
- Голимо лобок. Можеш повністю зголити все або ж видалити зайве волосся по периметру бажаної зачіски.
- Не забувай ополіскувати станок.
- Вільною рукою натягуй шкіру, коли це потрібно, аби полегшити процес.
- Після закінчення промий лобок водою. Якщо потрібно десь доголити – нанеси піну та повтори процедуру.
- Нанеси заспокійливий лосьйон. Він дозволить прибрати подразнення та неприємні відчуття після гоління.
Весь процес у тебе зайняв не більше 10 хвилин. Зате він однозначно принесе тобі не лише комфорт у повсякденному, а й в інтимному житті. Твоя партнерка однозначно оцінить той факт, що ти постарався та облагородив рослинність у зоні бікіні.