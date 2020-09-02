Якщо ти хочеш бути сучасним чоловіком, то повинен доглядати не лише за волоссям на голові, а й за рослинністю по всьому тілу. Цього разу ми поговоримо про сокровенне: інтимні стрижки. Чи варто їх робити та як це організувати в домашніх умовах.

На Men 24 розповімо тобі, як зробити круту інтимну стрижку, яку твоя партнерка однозначно оцінить.

Люди, які цікавляться історією моди зауважили цікаву закономірність: догляд за зоною бікіні нагадує догляд за бородою. Тож, якщо у тренді відсутність будь-якої рослинності на обличчі, то й у зоні бікіні її не буде. Зараз же модним є повернення до природи, тож не дивно, що бородаті чоловіки заполонили світ. Власне й інтимна стрижка теж відходить від стилю а-ля підліток.

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Як доглядати за бородою: інструкція для новачків

Тренди до пишної рослинності геть зовсім не означають, що потрібно відрощувати волосся, з якого потім можна буде плести коси. Тут головне знати міру та вміти доглядати за зоною бікіні.

Догляд за зоною бікіні нагадує догляд за бородою / Фото thebeaverton

Чому важливо робити інтимну стрижку

Гігієна. Волосся має властивість жирніти та ставати брудним. І мовиться не лише про голову, а й усе тіло. Тож пишна рослинність, яка нахабно виглядає з-під бріфів – не найкраще, що може з тобою статися. Ти повинен не лише регулярно приймати душ, а й навести лад у зоні паху, аби партнерка не відчула якихось сторонніх фльорів.

Комфорт. Надмірна рослинність може стати причиною свербіння. Аналогічний ефект і в повної вибритості. Тож не дивуйся, якщо твоя рука машинально буде тягнутися до паху, аби приборкати дратуючі відчуття.

Зовнішній вигляд. Іноді чоловіки несвідомо вибирають великі сімейні труси лише тому, що не готові "світити" своєю рослинністю на всі боки. Так, є й ті, які соромляться роздягатися при коханій. Ми надіємось, ти не з тих. Але все ж.

Інтимне життя. Часто панянки відмовляються від орального сексу лише тому, що їм не дуже хочеться мати справу з зайвим волоссям в інтимній зоні. Погодься, під час кунілінгусу теж не хотілося б думати лише про те, чи потрапить волосина між зуби. Тож збери всю силу волі в кулак і гайда виправляти ситуацію.

Інтимна зачіска – питання гігієни / Фото jammerbugtavis

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Як робити інтимну стрижку

Зробити інтимну стрижку можна вдома без зайвих проблем і за лічені хвилини. Головне – мати під рукою потрібні гаджети та підготуватися до цього процесу.

Тобі знадобиться:

тример з різними насадками;

станок для гоління;

гель або піна для гоління;

лосьйон після гоління.

Тример прискорить процес створення інтимної стрижки / Фото pxhere

Інтимна стрижка: покрокова інструкція

Створення інтимної стрижки – простий процес, який не забере у тебе багато часу. Але й поспіху він не любить, адже тут теж можна поранитися. Тож будь обережним і впевненим у своїх діях.

Вкороти довжину волосся. Це значно полегшить подальший процес. Для цього зафіксуй на тримері гребінь-насадку, аби зробити довжину 2 – 5 міліметри.

Підрівняй лобкове волосся.

Прийми душ. Вода пом'якшить волоски, що полегшить ковзання бритви. Якщо тример не боїться води – сміливо бери його в душ і підстригай лобок там.

Нанеси пінку або гель. Не шкодуй. Густа піна покращить ковзання лез, а також захистить твою шкіру від порізів.

Голитися можна у душі / Фото valextino

Голимо лобок. Можеш повністю зголити все або ж видалити зайве волосся по периметру бажаної зачіски.

Не забувай ополіскувати станок.

Вільною рукою натягуй шкіру, коли це потрібно, аби полегшити процес.

Після закінчення промий лобок водою. Якщо потрібно десь доголити – нанеси піну та повтори процедуру.

Нанеси заспокійливий лосьйон. Він дозволить прибрати подразнення та неприємні відчуття після гоління.

Весь процес у тебе зайняв не більше 10 хвилин. Зате він однозначно принесе тобі не лише комфорт у повсякденному, а й в інтимному житті. Твоя партнерка однозначно оцінить той факт, що ти постарався та облагородив рослинність у зоні бікіні.