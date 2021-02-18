5 тенденцій чоловічої моди, які будуть особливо актуальні у 2021 році

У 2021 році чоловіча мода принесе з собою безліч нових колірних історій і цікавих дизайнів. Men 24 розповість тобі, що буде у тренді цьогоріч. Тож гайда складати список речей, які однозначно не будуть зайвими у твоєму гардеробі.

На 2021 рік усі покладають чималі надії. Цей рік повинен стати роком відродження. І нові тенденції моди підтверджують це. Принаймні, 2021 рік однозначно буде відмінним з точки зору моди. До твоєї уваги 5 модних тенденцій, які будуть актуальними цьогоріч.

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1. Сучасний універсальний одяг

Тенденція класичного функціонального одягу існує вже кілька років. Однак з моменту своєї появи він змінив форму та зміст.

Наприклад, 2021 рік повернув сафарі-куртки та камуфляж. Цьогоріч функціональний одяг може похизуватися сучаснішою атмосферою. Буде популярним одяг з великою кількістю кишень. Здаватиметься, що ти буквально вчора повернувся з сафарі. Щоб не полювати, звичайно ж. А знайомитися з фауною.



Модним буде стиль сафарі у 2021 році / Фото Garreth Barclay

2. Бомбери

Ми всі любимо куртки-бомбери. Що ж, якщо ти шанувальник цього елемента гардеробу, то 2021 рік може стати саме твоїм роком. Ажіотаж навколо цих курток не вщухатиме.

На останніх подіумах сезону весна / літо 2021 можна було побачити різні фасони та дизайни курток-бомберів. Це доводить, що вони поступово стають невіддільною частиною гардеробу кожного чоловіка. Наразі у центрі уваги укорочені бомбери 70-х років.



Укорочені куртки-бомбери будуть актуальними у 2021 році / Фото Pinterest

3. Повернення у 1970-і роки

Якщо ти ще не відчув атмосферу, то 70-і плавно та впевнено повертаються. Ми ж розповідали тобі, що мода циклічна. Тож 2021 рік стане роком старих тенденцій у новій, сучасній інтерпретації.

На тебе очікує поєднання бежевого, коричневого, темно-синього кольорів. Чудернацькі принти. А також, прости Господи, вельвет.



У 2021 році повернеться мода з 70-х / Фото brittneybingham

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4. Яскраві неонові кольори

Неон намагається повернутися з 90-х років. Тож у тебе є всі шанси стати одним з героїв Cyberpunk 2077.

Але тут потрібно пам'ятати про баланс. Не варто обвішуватися одягом з неоновими кольорами. Якщо ти вибрав, наприклад неонову куртку, то штани та взуття однозначно мають бути чорними та не привертати увагу. В інакшому випадку у тебе є всі шанси перетворитися на світлофор.



Неонові кольори знову стануть модними у 2021 році / Фото Pinterest

5. Пастельний шик

З іншого боку, у нас є пастельні тони, які є справжньою протилежністю неоновим кольорам. Тим паче пастель ідеально підходить для весняного гардероба. А до весни, як ти знаєш, залишаються лічені дні.

Порада від Men 24

Не потрібно відразу ж бігти в магазини по обнови. Тобі однозначно варто також звертати увагу на знижки. До слова, в деяких магазинах вони є цілий рік на окремі моделі. Нахіба переплачувати за бомбер, якщо ти можеш придбати його на 50, а іноді й 70% дешевше.

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