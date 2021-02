Одна з найбільш вражаючих витрат, яку ми бачили у Білла Гейтса, – його будинок на озері Вашингтон. Розкішна нерухомість обійшлася йому у 147,5 мільйона доларів. Але є 2 речі, на які мільярдер не готовий витрачати багато грошей. Саме на них ми й сконцентруємо свою увагу!

Попри те, що Білл Гейтс також відомий своєю благодійною діяльністю, віддаючи більшу частину своїх статків організаціям через Фонд Білла та Мелінди Гейтс, складно заявити, що він економить на собі. Але є 2 предмети, в які він не надто охоче вкладає свої гроші!

Про це він розповів у 2016 році, коли влаштував Reddit Ask Me Anything. У ньому користувач запитав Білла Гейтса, на що він відмовляється витрачати надто багато грошей. Відповідь проста та чітка: "Я не люблю витрачати багато грошей на одяг або прикраси".

Що стосується прикрас, то це досить очевидно. Білл Гейтс, на відміну від деяких мільярдерів, не носить дорогих прикрас або аксесуарів, які миттю стають темою для обговорення. Він, наприклад, поціновувач бюджетних годинників Casio. А от вкладати свої гроші у Rolex – це не для нього.



Білл Гейтс віддає перевагу простому базовому одягу / Фото Unsplash

Фактично, Білл Гейтс – один з перших чоловіків Кремнієвої долини (разом зі Стівом Джобсом), який втілив у життя новий образ мільйонера: без дорожезних брендів і аксесуарів.

Коли справа доходить до одягу, також очевидно, що Гейтс не вкладає багато грошей. Він, як правило, вибирає прості светри, класичні сорочки та вбрання, яке точно не виглядає так, наче він придбав його у брендових крамницях. Мільярдер просто не має на меті перебільшувати. І він у цьому питанні не єдиний.

Інший мільярдер, його друг, Воррен Баффет, стверджує, що йому також подобаються штани кольору хакі та светри. Майкл Блумберг сказав щось подібне. Такої ж філософії дотримуються Джефф Безос та Ілон Маск. Але Білл Гейтс робить одну суттєву поправочку. Він таки витрачає гроші на одяг і прикраси, коли мовиться про подарунки своїй дружині Мелінді.

Я купую гарні речі для своєї дружини,

– якось сказав він.



Дорогих прикрас на Біллові Гейтсі ти не побачиш / Фото Unsplash

Білл Гейтс на власному прикладі нагадує, що бути мільярдером – це не про дорогий брендовий одяг, коштовні прикраси та всілякі інші дурниці. Його стиль стриманий, але мало кому спаде на думку назвати засновника Microsoft людиною без смаку та грошей. Він просто знає, у що потрібно вкладати свої фінанси, а у що не варто. Ось і все!

