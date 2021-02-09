Твій підхід до моди підпорядковується певним правилам, таким як піраміда стилів. Це універсальний принцип, який допоможе оживити стиль та оволодіти секретом, щоб отримати від свого одягу ще більше. Гайда розбиратися, що ж таке піраміда стилю та як її використовувати на практиці.

Піраміда стилю ґрунтується на 3 важливих аспектах: підгонка або регулювання одягу; тканина або матеріали деталей; особистий смак.

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Одяг, який не відповідає цим трьом критеріям, краще не носити,

– наголошують стилісти.

Ба більше: не варто купувати вбрання, яке не вписується у піраміду стилю. Ти ж не хочеш виглядати відверто недолуго в обнові?

1. Одяг повинен ідеально на тобі сидіти

Ми вже тисячі разів говорили тобі, що одяг повинен ідеально сидіти на тобі. І неважливо, чи це джинси з масмаркету, чи пошитий на замовлення костюм. Надто довгі або мішкуваті штани не дозволять тобі виглядати відмінно. Завелика сорочка може створити видимість того, що ти ховаєш за нею зайві кілограми.

Будь-яка річ, яку ти плануєш купити, повинна відповідати вимозі ідеальної посадки. Інакше не варто навіть нести її до каси!



Уникай мішкуватого одягу, який не підкреслюватиме твою фігуру / Фото Unsplash

2. Матеріали повинні бути якісними

Середня частина піраміди стилів – аспект, який набуває усе більшої актуальності в епоху сталого розвитку. Коли перевіряється не лише тип тканини, а і її походження та процеси, що лежать в основі. Після того як предмет одягу або аксесуар, який ти плануєш купити, пройшов перевірку на підгонку, ти повинен переконатися, що його матеріали гарантують якість та довговічність.

Швидка та масова мода не пропонує таку ж надійність, як міцна ніша. Тож не дивно, що хороші та якісні кросівки таких брендів як New Balance служать значно довше, якщо порівнювати їх з іншими.



Віддай перевагу якісним матеріалам / Фото Unsplash

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3. Особистий смак

Усі свої старання з підбору ідеального одягу можна перекреслити, якщо у тебе просто немає особистого смаку. Ти можеш купити найкраще і найдорожче вбрання, але чого воно варте, якщо ти не вмієш поєднувати одяг і аксесуари?

Використовуй піраміду стилю, щоб щодня мати ідеальний вигляд. А ми на Men 24 регулярно ділитимемося з тобою порадами, які допоможуть "прокачати" свій стиль!

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