5 "вічних" продуктів, які холостяк може спокійно тримати в холодильнику

Джерело:24 канал
Чи вдасться наповнити холодильник так, щоб тривалий час не перейматися його вмістом? Навряд. Але є кілька продуктів, термін придатності яких практично необмежений.
Кажуть (а хтозна чи й жартують), їх можна навіть заповідати дітям та внукам. Хай там як, але чи холостяку, чи просто людині, яка не має часу займатися своїм холодильником – за ці продукти перейматися не варто.
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Зберігати розчинну каву можна щонайменше 5 років (якщо упаковка не відкрита – тобто, герметична).
Сухе молоко не роблять сухі корови, насправді це просто зневоднений продукт. І його у холодильнику можна також зберігати мало не вічність.
Не думай довго – ми вже підібрали продукти, які туди можна покласти / Фото pinterest
Кілька прикладів. Пеммікан – м'ясний концентрат родом із Північної Америки. Кілька десятків років його можна спокійно тримати у холодильнику. Колись індіанці робили його з сушеного м'яса бізонів, сала та ягід.
Віскі, джин, ром, текіла і горілка – всі ці продукти (у непочатих пляшках) можуть пролежати у холодильнику вічність.
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Мед – це фантастичний продукт, причому з багатьох причин. По-перше, він є джерелом безлічі корисних речовин. По-друге, його можна зберігати століттями!