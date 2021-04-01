Удастся ли наполнить холодильник так, чтобы долго не заниматься его содержанием? Вряд ли. Но есть несколько продуктов, срок годности которых практически неограничен.

Говорят (а может и не шутят), их можно даже завещать детям и внукам. Так или иначе, но холостяку или просто человеку, который не имеет времени заниматься своим холодильником – за эти продукты переживать не стоит.

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Растворимый кофе

Хранить растворимый кофе можно не менее 5 лет (если упаковка не открыта – то есть, герметична).

Но, в принципе, сублимированный растворимый кофе при комнатной температуре не приобретает никаких вредных свойств лет 20. А если хранить его в холодильнике... Другое дело, что вкус его ежегодно тускнеет.

Сухое молоко

Сухое молоко не делают сухие коровы, на самом деле это просто обезвоженный продукт. И его в холодильнике можно хранить почти вечность.

Только вот на что обрати внимание: чем больше жира в сухом молоке, тем меньше его можно хранить. Проще говоря, если хочешь держать его долго – выбирай не только обезвоженное, но и обезжиренное.



Не думай долго – мы уже подобрали продукты, которые туда можно положить / Фото pinterest

Сушеное или вяленое мясо

Несколько примеров. Пеммикан – мясной концентрат родом из Северной Америки. Несколько десятков лет его можно спокойно держать в холодильнике. Когда-то индейцы делали его из сушеного мяса бизонов, сала и ягод.

У северных охотников из земель вечной мерзлоты был свой вариант: смесь толченых сухарей, соли и сала лепили в шарики. Их могли держать годами просто в рюкзаках – как неприкосновенный запас на случай голодного дня.

Крепкий алкоголь

Виски, джин, ром, текила и водка – все эти продукты (в непочатых бутылках) могут пролежать в холодильнике вечность.

Но не весь алкоголь такой – вот ликеры, например, недолго живут, потому что содержат молочные компоненты. Так же недолго стоит держать вино (только элитные вина хранятся до ста лет).

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Мед

Мед – это фантастический продукт, причем по многим причинам. Во-первых, он является источником множества полезных веществ. Во-вторых, его можно хранить веками!