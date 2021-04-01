Чи вдасться наповнити холодильник так, щоб тривалий час не перейматися його вмістом? Навряд. Але є кілька продуктів, термін придатності яких практично необмежений.

Кажуть (а хтозна чи й жартують), їх можна навіть заповідати дітям та внукам. Хай там як, але чи холостяку, чи просто людині, яка не має часу займатися своїм холодильником – за ці продукти перейматися не варто.

Це цікаво Кишенька на джинсах і дірки в кедах: ще 5 корисних функцій повсякденних речей, про які ми забули

Розчинна кава

Зберігати розчинну каву можна щонайменше 5 років (якщо упаковка не відкрита – тобто, герметична).

Але, у принципі, сублімовану розчинну каву за кімнатної температури не набуває жодних шкідливих властивостей років 20. А якщо зберігати її в холодильнику... Інша річ, що смак її щороку тьмянітиме.

Сухе молоко

Сухе молоко не роблять сухі корови, насправді це просто зневоднений продукт. І його у холодильнику можна також зберігати мало не вічність.

Тільки ось на що зверни увагу: чим більше жиру у сухому молоці, тим менше його можна зберігати. Простіше кажучи, якщо хочеш тримати його довго – обирай не тільки зневоднене, а й знежирене.



Не думай довго – ми вже підібрали продукти, які туди можна покласти / Фото pinterest

Сушене або в'ялене м'ясо

Кілька прикладів. Пеммікан – м'ясний концентрат родом із Північної Америки. Кілька десятків років його можна спокійно тримати у холодильнику. Колись індіанці робили його з сушеного м'яса бізонів, сала та ягід.

У північних мисливців із земель вічної мерзлоти був свій варіант: суміш товчених сухарів, солі й сала ліпили у міцні кульки. Їх могли тримати роками просто в рюкзаках – як недоторканий запас на випадок голодного дня.

Міцний алкоголь

Віскі, джин, ром, текіла і горілка – всі ці продукти (у непочатих пляшках) можуть пролежати у холодильнику вічність.

Але не весь алкоголь такий – от лікери, наприклад, недовго живуть, бо містять молочні компоненти. Так само недовго варто тримати вино (тільки елітні вина зберігають властивості до ста років).

Читай також Помити руки й розпалити вогонь: хитрі способи використати цукор у поході

Мед

Мед – це фантастичний продукт, причому з багатьох причин. По-перше, він є джерелом безлічі корисних речовин. По-друге, його можна зберігати століттями!