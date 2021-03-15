5 вправ, які не лише спалюють жир, а й прокачують твій розум

Фізична активність та тренування не лише принесуть користь твоєму тілу, а й можуть позитивно вплинути на роботу мозку. З їхньою допомогою можна підвищити концентрацію, покращити пам'ять, здатність міркувати, а також бути продуктивним на роботі. До твоєї уваги вправи, які не лише спалюють жир, а й прокачують твій розум.

Якщо ти хочеш бути не лише здоровим, а й розумним – фізична активність обов'язково має бути складовою твого життя. Звичайно ж, не потрібно просиджувати цілими днями у тренажерному залі. Достатньо виконувати вправи, якими ми з вами поділимося.

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1. Ходьба

Експерти кажуть, що ходьба може бути однією з найкращих форм кардіотренувань. І тобі зовсім необов'язково витрачати багато часу, приділяючи їй. Одне з досліджень свідчить про те, що ходьба протягом приблизно 3 годин на тиждень допомагає захистити мозок від втрати пам'яті, пов'язану зі старінням. А ще ходьба запобігає скороченню мозку та сприяє зростанню нервової системи, що допомагає покращити твою пам'ять.



Ходьба допомагає захистити мозок від втрати пам'яті / Фото Unsplash

2. Розтяжка й аеробні вправи

Розтяжка та виконання легких вправ, таких як біг підтюпцем або їзда на велосипеді, допомагають запобігти депресії. Дослідження, проведене фахівцями з Університету Рітгерса, показало, що виконання розтяжки та легких вправ протягом 8 тижнів допомагає зменшити симптоми депресії на 30 – 50 відсотків.

3. Кардіо

Біг, плавання або будь-які вправи, що підвищують частоту серцевих скорочень, допомагають сповільнити когнітивний спад. Дослідження, проведене в Німеччині, показало, що вправи, які доставляють більше кисню в тіло, допомагають збільшити кількість сірої речовини й об'єм мозку, який необхідний для виконання його когнітивних функцій.



Кардіо дозволяють збільшити кількість сірої речовини й об'єму мозку / Фото Unsplash

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4. Силові тренування

Підйом тягарів протягом приблизно 90 хвилин може захистити області мозку, найбільш вразливі для, наприклад, хвороби Альцгеймера. Згідно з дослідженням Сіднейського університету, силові тренування протягом 6 місяців можуть захистити мозок від руйнування.

5. Вправи високої інтенсивності

Швидкісний велоспорт, біг і такі види спорту, як футбол, можуть покращити роботу мозку. Група дослідників зі Швеції виявила, що вправи середньої та високої інтенсивності можуть покращити пам'ять, концентрацію та здатність вчитися у людей, особливо у молоді. І все це відбувається протягом двох годин після тренування.



Вправи високої інтенсивності допомагають покращити концентрацію / Фото Unsplash

Тож тепер ти знаєш, що тренування не лише позитивно впливають на твою фізичну форму, а й на розумові здібності. Тому можеш сміливо сходити на тренування перед важким робочим днем. Щоб не лише попрацювати над своїм тілом, а й стати продуктивнішим.

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