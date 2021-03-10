Легенда UFC Жорж Сен-П'єр знову кинув своїм підписникам виклик. Для його виконання тобі знадобляться усього два стільці. Гайда разом з Men 24 виконувати 20-секундний челендж, який не кожному під силу. Перевір себе!

Сен-П'єр розповів, що за допомогою цієї вправи можна зміцнити свій корпус. А особливо цінний цей виклик тому, що він потребує усього 20 секунд твого часу. От увімкни чайник на кухні та спробуй виконати виклик від колишнього бійця UFC.

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Як виконати виклик Жоржа Сен-П'єра

Здавалося б, ця вправа надзвичайно легка. Але насправді її може виконати не кожен, адже тут потрібно мати міцні руки та вміти підтримувати баланс. Розповідаємо, що потрібно для її виконання:

постав два стільці поруч та стань між ними, поклавши долоні на кожен з них;

підійми коліна, поки вони не будуть під кутом 90 градусів;

утримуй їх у повітрі протягом 20 секунд.

Порада зірки UFC: притисни ноги одну до одної, а також намагайся тримати руки рівними. Це забезпечить тобі найкращу підтримку тіла в цьому положенні.

За словами тренера Ебенезера Самуеля, цей простий рух може бути ефективним для використання під час домашніх тренувань.

"По суті, він змушує тебе утримувати L-положення сидячи, але з коротшим важелем, адже твої ноги не прямі. Це також недооцінене тренування для здоров'я рук, плечей і лопатки, якщо ти робиш усе правильно", – підкреслив Самуель.

Дивися, як Жорж Сен-П'єр виконує цю вправу:

Раніше Жорж Сен-П'єр кидав своїм підписникам складний 10-секундний тест балансу. Він теж здається доволі простим, але на практиці з ним справляються не всі. А ще зірка UFC на власному прикладі доводить, що твій тренажерний зал там, де ти є. Тому ти можеш сміливо виконувати вправи вдома, якщо зовсім не хочеш навідатися до спортзалу.

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