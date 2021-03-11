HIIT тренування настільки популярні, тому що ти можеш досягнути бажаних результатів за короткий проміжок часу. Однак, потрібно підходити до цих вправ з розумом, а також уникати помилок, пов'язаних з ними. Саме на цьому Men 24 цього разу сконцентрує свою увагу.

HIIT тренування підходять не всім і не для всього. Ба більше: ти можеш почати виконувати вправи, але не отримуватимеш результатів, і ось чому.

Це цікаво Колишній боєць UFC кинув усім 20-секундний виклик: він не кожному по зубах

1. Ти використовуєш HIIT для росту м'язів

Якщо твоя мета у фітнесі – просто наростити м'язи, то HIIT може не підійти. Ці вправи дійсно допоможуть отримати трохи більше чіткості, але це не найкращий варіант, коли мовиться про нарощування м'язової маси.

Тренери рекомендують HIIT тоді, коли є потреба спалити жир.



HIIT тренування сприяють спалюванню жиру, а не нарощенню м'язів / Фото Unsplash

2. Ти надто довго тренуєшся

Коли мовиться про HIIT, то тут потрібно пам'ятати, що тренування значно коротші. Якщо виснажувати себе понад 30 хвилин, то є всі шанси побачити менше результатів. Ба більше: втома заважатиме продовжувати тренуватися.

Тому тренери рекомендують влаштовувати собі 10-хвилинні спринти замість 30-хвилинних марафонів.

3. Ти занадто часто займаєшся спортом

Оскільки HIIT займає усього 30 хвилин, ти можеш виконувати ці вправи щодня, правда ж? А от і ні. Не варто зловживати вправами, якщо ти хочеш, щоб HIIT тренування принесли бажаний результат.

Пам'ятай про те, що твоїм м'язам потрібне відновлення. Тому влаштовуй собі дні відпочинку.



Щоденні тренування можуть виснажувати твоє тіло / Фото Unsplash

Варте уваги Двоє звичайних хлопців 30 днів виконували планку: чи вдалося їм накачати кубики преса

4. Ти вибираєш неправильний час

HIIT спалює жир, але лише у правильний час. Інтенсивне тренування після роботи запустить твій метаболізм, а також спалить калорії. Тож HIIT тренування рекомендують виконувати зранку.

Поснідай чимось не надто важким за годину до тренувань. І можеш сміливо відправлятися в зал.

5. Неправильна розминка

Погана розминка перед сеансом HIIT принесе тобі справжні неприємності. Більшість травм відбуваються через те, що ти берешся за вправи без розігріву своїх м'язів. Це може стати причиною травматизму.

Спробуй братися за вправи, які схожі на ті, які ти виконуватимеш під час HIIT. Це дозволить розігріти необхідні м'язи тіла.



Відсутність розминки може стати причиною травматизму / Фото Unsplash

6. Надто багато інвентарю

Щоб стати супергероєм, не обов'язково обвішувати себе спортивним інвентарем. Це правило актуальне для тих, хто тренується вдома. Експерти кажуть, що достатньо буде пари гантель. Решта ж – від лукавого.

Твоя задача – виконувати вправи, які підвищуватимуть швидкість серцевих скорочень. Цього буде достатньо для досягнення бажаного результату.

Уникай цих помилок, якщо хочеш отримати максимум під час виконання HIIT тренувань. В іншому випадку є всі шанси, що ці вправи лише виснажуватимуть тебе, але на твоєму тілі не з'являтиметься жодних видимих результатів.

Читай також Студент-медик 30 днів займався бігом: зміни у його житті сподобаються кожному