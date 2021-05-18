Видали їх негайно: 50 додатків, які дуже швидко розряджають твій смартфон

Ні для кого не секрет, що на автономність твого смартфона впливає активність використання. Експерти ж вирішили полегшити тобі життя, наголосивши на тих додатках, які розряджають твій гаджет. Дізнайся, від яких застосунків слід відмовитися, якщо ти не хочеш постійно носитися з павербенком.

Портал pCloud вирішив провести досить цікаве дослідження. Воно показало, які додатки споживають найбільшу кількість енергії на смартфоні, розряджаючи його. Також вони назвали ті, які займають найбільшу частину пам'яті.

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Зауважимо, що у дослідженні не згадується конкретна платформа. Тож є ймовірність, що його результати будуть актуальними як для власників iOS-пристроїв, так і Android-смартфонів.

Які додатки розряджають смартфони найшвидше

Почнімо з додатків, які змушують буквально носитися з павербенком. Перші дві позиції, до слова, не надто актуальні для українських користувачів – Fitbit та Verizon. У pCloud наголошують, що ці додатки вимагають відразу 14 з 16 доступних дозволів. А найцікавіше те, що вони не дозволяють використання темного режиму для бодай якоїсь економії заряду батареї.



Ці додатки споживають найбільше енергії смартфонів

Цікаво, що обидва ці додатки мають 92-відсоткову оцінку в антирейтингу pCloud.

Після них ідуть Skype та Uber. А ось це вже ближче до нас. Ці додатки мають показники у 87 відсотків. Продовжують антирейтинг BIGO Live, Facebook і Airbnb з 82 відсотками. На диво, Instagram посідає 8 місце з 79 відсотками.

Рейтинг найбільш вимогливих додатків

Наступна інфографіка показує 20 найбільш вимогливих додатків. У pCloud йдеться, що цей тест заснований на "оцінці того, скільки активності вимагає кожен додаток".

Результати свідчать про те, що Facebook, Instagram, YouTube та інші дозволяють працювати у фоновому режимі з безліччю додаткових функцій. Наприклад, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp і LinkedIn, у середньому, дозволяють 11 додатковим функціям працювати у фоновому режимі. Мовиться про доступ до фотографій, Wi-Fi, місця розташування, мікрофона. Усе це працює у фоновому режимі, розряджаючи твій смартфон ще швидше.



Рейтинг додатків, які вимагають найбільше дозволів під час використання

Також кажуть, що додатки для знайомств типу Tinder, Bumble і Grinder дозволяють працювати близько 11 функціям у фоновому режимі. У pCloud наголошують, що відстеження місця розташування – одна з найбільш вимогливих опцій, яка працює у фоновому режимі усіх трьох додатків для пошуку другої половинки.

Які додатки займають найбільше місця

Третя інфографіка присвячена додаткам, які займають найбільше місця у пам'яті смартфона. Зокрема, лідерами антирейтингу є застосунки для подорожей. Наприклад, United Airlines (437,8 МБ), Lyft (325,1 МБ) і Uber (299,6 МБ), займають досить багато місця для зберігання.

Цікаво, що Ryanair (109 МБ) і Jet2 (47,3 МБ) займають значно менше місця. Microsoft Teams (232,2 МБ) також вельми вимоглива у цьому плані, хоча слід зазначити, що Zoom (82,1 МБ) і Skype (111,2 МБ) менш вимогливі.



Додатки, які займають найбільше пам'яті у смартфоні

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А тепер заглянь у свій смартфон і позбудься додатків, які споживають надто багато енергії. Або хоча б заборони їм надто активно працювати у фоновому режимі. Це дозволить твоєму смартфону прожити якомога довше на одному заряді. Не дякуй!