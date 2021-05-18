Портал pCloud решил провести довольно интересное исследование. Оно показало, какие приложения потребляют наибольшее количество энергии на смартфоне, разряжая его. Также они назвали те, которые занимают наибольшую часть памяти.

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Заметим, что в исследовании не упоминается конкретная платформа. Поэтому есть вероятность, что его результаты будут актуальными как для владельцев iOS-устройств, так и Android-смартфонов.

Какие приложения разряжают смартфоны быстрее

Начнем с приложений, которые заставляют буквально носиться с павербенком. Первые две позиции, кстати, не слишком актуальны для украинских пользователей – Fitbit и Verizon. В pCloud отмечают, что эти приложения требуют сразу 14 из 16 доступных разрешений. А самое интересное то, что они не позволяют использование темного режима для хоть какой-то экономии заряда батареи.



Эти приложения потребляют больше всего энергии смартфонов

Интересно, что оба эти приложения имеют 92-процентную отметку в антирейтинге pCloud.

После них идут Skype и Uber. А вот это уже ближе к нам. Эти приложения имеют показатели в 87 процентов. Продолжают антирейтинг BIGO Live, Facebook и Airbnb с 82 процентами. На удивление, Instagram занимает 8 место с 79 процентами.

Рейтинг самых требовательных приложений

Следующая инфографика показывает 20 самых требовательных приложений. В pCloud говорится, что этот тест основан на "оценке того, сколько активности требует каждое приложение".

Результаты свидетельствуют о том, что Facebook, Instagram, YouTube и другие позволяют работать в фоновом режиме с множеством дополнительных функций. Например, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp и LinkedIn, в среднем, позволяют 11 дополнительным функциям работать в фоновом режиме. Говорится о доступе к фотографиям, Wi-Fi, местоположении, микрофоне. Все это работает в фоновом режиме, разряжая твой смартфон еще быстрее.



Рейтинг приложений, которые требуют больше разрешений при использовании

Также говорят, что приложения для знакомств типа Tinder, Bumble и Grinder позволяют работать около 11 функциям в фоновом режиме. В pCloud отмечают, что отслеживание местоположения – одна из самых требовательных опций, которая работает в фоновом режиме всех трех приложений для поиска второй половинки.

Какие приложения занимают больше места

Третья инфографика посвящена приложениям, которые занимают больше всего места в памяти смартфона. В частности, лидерами антирейтинга являются приложения для путешествий. Например, United Airlines (437,8 МБ), Lyft (325,1 МБ) и Uber (299,6 МБ), занимают достаточно много места для хранения.

Интересно, что Ryanair (109 МБ) и Jet2 (47,3 МБ) занимают значительно меньше места. Microsoft Teams (232,2 МБ) также весьма требовательна в этом плане, хотя следует отметить, что Zoom (82,1 МБ) и Skype (111,2 МБ) менее требовательны.



Приложения, которые занимают больше памяти в смартфоне

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