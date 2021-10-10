50 відтінків сірого у вашій спальні: чому варто спробувати БДСМ

От тільки не потрібно виправдовуватися, що ти ніколи не чув про фільм "50 відтінків сірого". Ми ж однозначно не пропонуємо його переглянути – хіба зі своєю дівчиною – ми рекомендуємо додати до свого інтимного життя БДСМ. Але не той, про який йдеться у популярній фразі: "Усе наше життя – БДСМ, а ти в ньому забув стоп-слово".

Ми спробуємо пояснити, чому БДСМ-практики однозначно повинні бути у вашій спальні. Повір, у них немає нічого ненормального. Тож гайда додавати до свого інтимного життя нових барв!

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Переваги БДСМ-практик

У рамках дослідження 902 людини, які практикують БДСМ, заповнили анкету про своє психічне здоров'я. І в порівнянні з респондентами, які дотримувалися "ванільного сексу", термін, що позначає стандартний смак, вони здаються менш невротичними. Крім того, вони більш відкриті та відчувають себе у більшій безпеці у стосунках, що й підвищує їхній рівень добробуту.

Дослідники вважають, що підвищення напруги у спальні може допомогти налаштуватися та поговорити про свої сексуальні бажання. Це змушує вас почуватися більш невимушеними.

А з чого варто почати?

Якщо ви й хочете спробувати БДСМ, то це не означає, що потрібно відразу ж приступити до інтенсивного збоченого сексу. Так можна усе зіпсувати. Краще робити малі, але впевнені кроки назустріч новому. Експериментування у спальні може подарувати вищий рівень добробуту та сексуального задоволення, пояснює експертка з сексу Ава Каделл.

Вона рекомендує почати з чогось керованого, наприклад, ляскання.



БДСМ-практики дозволяють вам бути розкутішими та вільнішими / Фото Unsplash

Ава Каделл пропонує "прицілитися" трохи нижче її сідниць. Чоловіки, на її думку, часто припускаються помилки, ляскаючи занадто високо. Це може викликати занадто сильний біль, адже місце удару надто близьке до кістки.

Вона пояснює, що ти активуєш більше нервових закінчень, коли вдаряєш по м'яких ділянках її сідниць. Якщо це спрацює, ти можеш поступово розширювати своє БДСМ-життя.

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Не бійтеся експериментувати. Ба більше, не існує чогось нормального або ненормального у спальні. Є лише те, що приносить вам обом задоволення і те, що не приносить.