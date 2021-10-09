Невпевненість у своїй зовнішності або невідповідність "еталонам" може настільки сильно вплинути на людину, що це може стати на заваді сексу як такому. І це не просто припущення кількох експертів.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Чи пов'язані задоволення зовнішністю та сексуальне життя

У дослідженні, яке опублікував Journal of Sexual Medicine, учені зробили спробу вивчити взаємозв'язок між задоволеністю зовнішнім виглядом і певними сексуальними проблемами. Для цього фахівці провели опитування, в якому взяли участь 3000 норвежців.

"Ми виявили, що задоволеність зовнішнім виглядом було пов'язане з меншою кількістю повідомлень про сексуальні проблеми. І, зокрема, з нижчою ймовірністю виникнення проблем, пов'язаних з відсутністю задоволення, емоцій чи кульмінації", – підкреслюють учені.



Задоволення зовнішнім виглядом знижує ймовірність сексуальних проблем / Фото Unsplash

Крім того, експерти відзначають, що задоволеність зовнішнім виглядом допомогла учасникам опитування менше нервуватися через відсутність збудження та кульмінації.

"Ці дані свідчать про важливість задоволення зовнішністю при роботі з клієнтами з множинними сексуальними проблемами. Особливо з тими, в яких є розлади, пов'язані зі збудженням і отриманням задоволення", – зауважили автори праці.

Каміла С. Оверуп, дослідниця з Копенгагенського університету, прокоментувала: "Ми припускаємо, що люди, які більш задоволені своєю зовнішністю, краще здатні бути включеними у момент (сексу) і можуть відчувати менше дискомфорту. Ми вважаємо, що режим глядача (наприклад, сприймання себе від третьої особи під час сексуальної активності замість зосередження на відчуттях самого себе і сексуального партнера) зменшується, коли задоволення вище".

Зауважимо, що це не перше подібне дослідження. Кілька років тому таке ж спостереження проводили на вибірці жінок. Воно показало, що "сексуальне задоволення було передбачене високою повагою до тіла та низькою частотою думок, які відволікають. Мовиться про ті, які ґрунтуються на зовнішньому вигляді".

Однак недавнє дослідження підтвердило, що це відбувається як у чоловіків, так і у жінок.

Тож, якщо підбити підсумки: люди, які не задоволені своїм тілом, можуть відчувати менше задоволення під час сексу. А це, своєю чергою, може стати причиною розвитку інших сексуальних проблем (наприклад, еректильної дисфункції, викликаної стресом) або перешкодити вести повноцінне статеве життя.



Якщо ж задоволення кульгає, то й у сексі в тебе виникатимуть проблеми / Фото Unsplash

Що ти можеш зробити? На цьому етапі важливо розібратися з питаннями самооцінки та самосприйняття, намагаючись побачити себе у більш позитивному ключі. У деяких випадках це може бути пов'язано з іншими психологічними проблемами. Тож тут однозначно варто звернутися по допомогу фахівця.

Це цікаво Варто спробувати цієї ночі: секс-пози, які подобаються жінкам найбільше

Якщо ж твоя зовнішність тебе влаштовує, то й проблем, пов'язаних з отриманням задоволення під час сексу не має бути. Усе просто!