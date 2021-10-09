Невпевненість у своїй зовнішності або невідповідність "еталонам" може настільки сильно вплинути на людину, що це може стати на заваді сексу як такому. І це не просто припущення кількох експертів.
Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї
Чи пов'язані задоволення зовнішністю та сексуальне життя
У дослідженні, яке опублікував Journal of Sexual Medicine, учені зробили спробу вивчити взаємозв'язок між задоволеністю зовнішнім виглядом і певними сексуальними проблемами. Для цього фахівці провели опитування, в якому взяли участь 3000 норвежців.
"Ми виявили, що задоволеність зовнішнім виглядом було пов'язане з меншою кількістю повідомлень про сексуальні проблеми. І, зокрема, з нижчою ймовірністю виникнення проблем, пов'язаних з відсутністю задоволення, емоцій чи кульмінації", – підкреслюють учені.
Задоволення зовнішнім виглядом знижує ймовірність сексуальних проблем / Фото Unsplash
Крім того, експерти відзначають, що задоволеність зовнішнім виглядом допомогла учасникам опитування менше нервуватися через відсутність збудження та кульмінації.
"Ці дані свідчать про важливість задоволення зовнішністю при роботі з клієнтами з множинними сексуальними проблемами. Особливо з тими, в яких є розлади, пов'язані зі збудженням і отриманням задоволення", – зауважили автори праці.
Каміла С. Оверуп, дослідниця з Копенгагенського університету, прокоментувала: "Ми припускаємо, що люди, які більш задоволені своєю зовнішністю, краще здатні бути включеними у момент (сексу) і можуть відчувати менше дискомфорту. Ми вважаємо, що режим глядача (наприклад, сприймання себе від третьої особи під час сексуальної активності замість зосередження на відчуттях самого себе і сексуального партнера) зменшується, коли задоволення вище".
Зауважимо, що це не перше подібне дослідження. Кілька років тому таке ж спостереження проводили на вибірці жінок. Воно показало, що "сексуальне задоволення було передбачене високою повагою до тіла та низькою частотою думок, які відволікають. Мовиться про ті, які ґрунтуються на зовнішньому вигляді".
- Однак недавнє дослідження підтвердило, що це відбувається як у чоловіків, так і у жінок.
Тож, якщо підбити підсумки: люди, які не задоволені своїм тілом, можуть відчувати менше задоволення під час сексу. А це, своєю чергою, може стати причиною розвитку інших сексуальних проблем (наприклад, еректильної дисфункції, викликаної стресом) або перешкодити вести повноцінне статеве життя.
Якщо ж задоволення кульгає, то й у сексі в тебе виникатимуть проблеми / Фото Unsplash
Що ти можеш зробити? На цьому етапі важливо розібратися з питаннями самооцінки та самосприйняття, намагаючись побачити себе у більш позитивному ключі. У деяких випадках це може бути пов'язано з іншими психологічними проблемами. Тож тут однозначно варто звернутися по допомогу фахівця.
Це цікаво Варто спробувати цієї ночі: секс-пози, які подобаються жінкам найбільше
Якщо ж твоя зовнішність тебе влаштовує, то й проблем, пов'язаних з отриманням задоволення під час сексу не має бути. Усе просто!