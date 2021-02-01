6 найнебезпечніших місць для сексу у твоїй оселі

Де, на твою думку, найбезпечніше та найкомфортніше займатися сексом? Ти впевнений, що вдома? Результати одного з опитувань свідчать, що у власній оселі травмуватися під час сеансу пристрасті надзвичайно просто. Деталі лови на Men 24!

Джерело: GQ

В End of Tenancy Cleaning London провели опитування серед 2397 чоловіків і жінок. Результати свідчать, що під час заняття сексом вдома ти можеш травмуватися частіше, ніж тобі здається.

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Наскільки небезпечно займатися сексом вдома?

Опитування показало, що 89% чоловіків і 49% опитаних жінок заявили, що мали травми після сексу вдома. Цікава деталь результатів дослідження: кожній кімнаті у домі присвоїли свій ступінь небезпеки (та свою частоту травм).

Ну що ж, пройдемося по ТОПу місць у твоїй оселі, які найчастіше пов'язують з травматизмом під час сексу.

1. Ванна

У всьому будинку немає більш небезпечного місця для сексу, ніж ванна. Згідно з опитуванням, дуже високий відсоток – 91% людей – отримують травми під час прийняття гарячого душу зі своїм партнером. Безсумнівно, небезпечно, але 75% людей заявили, що це найпоширеніше місце для сексу.



Секс у ванній не лише надзвичайно популярний, а й травматичний / Фото Unsplash

2. Кухня

Це правда, що їжа і секс йдуть рука об руку, настільки, що для 69% респондентів кухня – звичайне місце для сексу. Але між ножами, плитами та посудом також легко отримати травму. 86% людей постраждали, просто займаючись сексом на кухні.

3. Вітальня

Ті, хто побоювався, що поява потокових сервісів може стати проблемою у стосунках, можуть не сумніватися: поєднання дивана і Netflix (або Amazon, Apple +, Disney + і т. д.) – звичайна зустріч, яка також може перерости у палкі пустощі для 83% опитаних. Ми не знаємо як, але 75% також зізналися, що отримали травми під час сексу у вітальні. Ймовірно, це пов'язано з падінням з дивана або через журнальний столик, який стояв надто близько до дивана.



Будьте обережні, щоб у пориві пристрасті не впали з дивана / Фото Unsplash

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4. Спальня

Неймовірно, але в рейтингу найнебезпечніших кімнат у будинку для сексу спальня посідає четверте місце. Хоча, звичайно, 96% людей віддають перевагу саме їй, якщо мовиться про заняття сексом. Але варто бути обережним, щоб у пориві пристрасті не розбити чоло об бильця ліжка або ж не травмуватися через нічник.

5. Лофт / пентхаус

Він теж потрапив до цього рейтингу. І, мабуть, причина криється в ультрамодних похилих стелях, а також висоті стін. Тож не дивно, що 67% респондентів зізналися, що травмувалися, займаючись сексом у пентхаусі.



Низькі стелі можуть стати причиною травматизму / Фото Unsplash

6. Шафа

Можливо, завдяки тому, що тепер квартири стають усе меншими й меншими, шафа – звичайне місце гарячих зустрічей тільки для 10% людей, які брали участь в опитуванні. На щастя, як не дивно, вони повідомляють про рідкісні інциденти (3%).

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Тож ми закликаємо бути максимально обережними у поривах пристрасті. Ти ж не хочеш відправитися до травмпункту після сексу.