Ми не стомлюємося нагадувати тобі про те, що секс – не лише приємне, а й надзвичайно корисне заняття. І якщо тобі страшенно лінь займатися спортом, ти можеш цілком і повністю віддатися сексу зі своєю коханою. Він не лише позитивно вплине на ваші стосунки, а й допоможе спалювати калорії.

Джерело: Durex

До твоєї уваги 5 секс-поз, які можуть замінити тренування у залі. Вони не лише подарують задоволення, а й спалять калорії. Казкове комбо!

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Якщо ходити до тренажерного залу або ж виконувати вправи вдома – не твоє, то можна зосередити свою увагу на занятті сексом. Цей приємний процес не лише зблизить тебе з коханою, а й дозволить вам удвох підтримувати свої тіла в ідеальній формі!

5 секс-поз, які спалюють калорії

1. Місіонерська

Попри те, що її вважають однією з найбільш пасивних позицій, місіонерська поза все ж може забезпечити вам обом непогане тренування. З її допомогою пропрацьовуються м'язи кора та сідниць. Наприклад, чим сильніше напружує свої сідниці твоя партнерка, тим краще вона їх прокачує. Ти у цій позиції теж не відпочиваєш. У напрузі будуть і руки, і ноги. Ми вже мовчимо про прес!



Місіонерська поза дозволяє прокачати м'язи кора та сідниць, а також ніг і рук / Фото adobestock

2. Пастушка

Ця поза ідеально підходить для прокачування нижньої частини живота та м'язів тазу. Твоя партнерка гарцюватиме на тобі, що дозволить їй також попрацювати над своїми сідницями. Ти ж можеш у цій позиції припіднятися на лікті, щоб під час заняття сексом підтримувати у напрузі м'язи преса. А ще твоя кохана може непогано прокачати ноги, якщо буде буквально виконувати присідання на тобі. Головне – контролювати амплітуду, щоб отримати ще більше задоволення.

3. Стоячи

Цю позицію складно назвати простою, але вона того однозначно варта. Ви удвох не матимете можливості розслабитися, адже ваші тіла весь час будуть у напрузі. Твоя задача – не лише вдало прилаштуватися ззаду або спереду, а й підтримувати свою партнерку. Їй же знадобиться дотримуватися балансу, щоб у пориві пристрасті ви, до прикладу, не зірвати умивальник у ванній.

Для експерименту можеш попросити свою кохану закинути одну ногу на стільницю на кухні. Ця позиція подарує нові відчуття, які вам однозначно сподобаються. Ми вже мовчимо про прокачування м'язів рук, ніг і преса.



Поза стоячи вимагає непоганої фізичної підготовки / Фото Alamy

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4. Мостик

Ця позиція дозволить по-новому глянути на інтимне життя. Але відразу ж зауважимо, що для твоєї коханої вона буде надзвичайно непростою. Під час її виконання у неї будуть напружені руки та ноги, а також прес і сідниці. Тож приділяти їй буде достатньо кілька хвилин, щоб урізноманітнити ваші сексуальні ігри.

Експерти рекомендують виконувати мостик у переході з вершниці. Твоя партнерка повинна сидячи на тобі перейти у мостик. А тобі знадобиться прилаштуватися так, щоб дарувати їй задоволення.

5. Випади

Ти не повіриш, але твоя кохана може виконувати випади і під час сексу, а не лише у залі. Для цього їй потрібно сісти зверху на тебе, поставивши одну ногу перед собою, а іншу витягнути позаду себе. Така вправа дозволить їй пропрацювати квадрицепси, підколінні сухожилля, а також сідниці. Ти ж можеш неабияк прокачати прес, якщо будеш виконувати під час заняття сексом легкі скручування. Але будь обережним, щоб не влетіти у пориві пристрасті обличчям у її коліно.

Пробувати цю секс-позу рекомендуємо на твердій поверхні, адже вам двом потрібно буде підтримувати баланс.



Позу випади можна вважати однією з варіацій вершниці / Фото Alarmy

Кохайтеся, бо ви цього варті. Тим паче, що це надзвичайно приємне заняття може цілком і повністю замінити вам візити до тренажерного залу.

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