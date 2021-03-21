Будь романтиком і вивчай ерогенні зони: 6 секс-трюків, які має освоїти кожен чоловік до 30

Вивчення деяких сексуальних трюків може зробити заняття коханням значно цікавішим. Ти нарешті перейдеш з позиції учня на вчителя, досягаючи інтенсивніших оргазмів (не лише для себе, а й своєї партнерки). Але варто розуміти, що ми не викладемо інструкцію, яку потрібно буде використовувати без власного досвіду. Твоя задача – адаптувати наші поради та удосконалити їх під себе.

У 30 років змінюється твоє життя, тіло, сексуальна активність. Тож потрібно опанувати кілька трюків, щоб отримувати задоволення від цього приємного процесу без жодних перешкод. Спойлер: зовсім не обов'язково обкласти себе секс-іграшками або записуватися у свінгер-клуб.

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6 секс-трюків, якими повинен володіти кожен

1. Шукай ерогенні зони

Якщо на хлопський розум, то ерогенні зони мають найбільше нервових закінчень та викликають у людини сексуальну реакцію. Можеш скористатися порадами Моніки Геллер. Наприклад, перед сексом торкайся її шиї, спини, стегон або інших частин тіла. Не варто забувати й про те, що у кожної жінки ерогенні зони можуть відрізнятися, тож знайди відповідні точки у своєї.



Тобі потрібно знати ерогенні зони своєї партнерки / Фото Pixabay

2. Не забувай про романтику

Коли справа доходить до сексу, жінки не люблять поспіху, вони емоційніші та потребують невеликої стимуляції. Тож потурбуйся про відповідну атмосферу: увімкни музику, приглуши світло. Не варто забувати про прелюдію, якщо ти хочеш, щоб вона отримала якомога більше задоволення під час сексу.

3. Як протриматися кілька разів за ніч

Сучасний ритм життя змушує нас частіше влаштовувати секс-марафони. Саме поєднання слів звучить круто, але як з цим на практиці? Потрібно навчитися керувати своїм тілом, щоб не лише дарувати задоволення кілька разів поспіль, а й отримувати його. Варто також розуміти, що еякулювати після кожного статевого акту зовсім не обов'язково. Ти ж не забув, що оргазм і еякуляція – не одне і те ж?



Тренуй своє тіло, щоб протриматися кілька разів за ніч / Фото Unsplash

4. Вибери правильні секс-позиції

У твоєму арсеналі має бути кілька секс-позицій, перевірених часом. Вибери ті, які не ускладнюватимуть тобі та твоїй коханій життя. Пам'ятай про те, що секс повинен дарувати задоволення, а не приносити страждання. Тож не слід нагадувати двох пітонів на ліжку, які намагаються задушити один одного.

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5. Партнерка на першому місці

Тобі пора затямити раз і назавжди, що твоя кохана тепер посідає перше місце. Якщо ти хочеш отримати задоволення під час сексу, потрібно приділити максимум уваги саме партнерці. Якщо їй добре, то хіба може бути погано тобі? Усе просто.



Не забувай, що твоя задача – подарувати задоволення партнерці / Фото Pixabay

6. Як спокусити жінку

Також варто навчитися спокушати свою партнерку. Ти повинен знати, що її збуджує. Знати, коли до неї не варто підходити, а коли – смертельно необхідно. Це дозволить не лише підтримувати емоційний зв'язок, а й дарувати комфорт своїй коханій. А якщо їй буде надзвичайно добре з тобою, то й секс у вас буде на висоті.

Прокачуй свої скіли. Працюй над собою. Усе це дозволить вивести заняття сексом на якісно новий рівень. І тоді задоволення вам обом гарантоване!

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