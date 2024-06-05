Експерти назвали непорушні правила успішних чоловіків
Джерело:GQ
У книгах, статтях, подкастах і соцмережах описують безліч "золотих правил", які обіцяють допомогти здобути те, чого ти прагнеш. Насправді кожна людина може мати власні улюблені правила чи практики.
А проте досвід успішних людей у різних сферах або кар'єрах свідчить, що є певні речі, які дійсно можуть допомогти – підвищити продуктивність, працювати краще, мати стійкість, більш ефективно будувати успіх.
Дивися також Чому порада "зроби себе незамінним" на роботі – це пастка
Сформовані на основі цього досвіду правила можуть бути корисними й для інших людей. Якщо, звісно, вони розумітимуть, що успіх не прийде за одну ніч або випадково. Адже правила існують, щоб допомогти досягти успіху, а не гарантувати його.
6 золотих правил, які ніколи не порушують успішні чоловіки
На думку експертів LinkedIn, Forbes, навіть Бенджаміна Франкліна та Білла Гейтса, є кілька правил, які можуть стати фундаментом успіху, якщо їх правильно застосовувати та не порушувати.
- Перше – усвідомлюй мету. Перший крок до успіху – це знати свою мету, причину, чому ти працюєш щодня, і чому продовжуватимеш докладати зусиль, навіть якщо на шляху будуть перешкоди. Річард Бренсон з Virgin Group пропонує почати з того, щоб запитати себе, чи додає ця мета щось до твого життя та життя інших людей, і чи можеш ти зробити це краще, ніж ті, хто вже це робить.
- Друге – не жертвуй відпочинком і благополуччям. Білл Гейтс якось розповів, що на початку кар'єри працював до пізньої ночі й мало спав, думаючи, що так у нього буде більше часу на створення того, що згодом стане Microsoft. З часом він зрозумів, що це виснажує його, впливає на мотивацію, творчість і здатність ясно мислити. Тому він змінив свій розпорядок дня і зробив відпочинок пріоритетом, щоб працювати краще, робити менше помилок, і отримувати більше задоволення від своєї роботи.
- Третє – запитуй і слухай. Це одне із золотих правил емоційного інтелекту. Це про те, щоб не припускати й не залишати сумнівів. Про те, щоб запитувати про складне, про необхідне для кращої роботи або для кращого спілкування з іншими. І про те, щоб бути готовим слухати, відкрито, активно і терпляче, відповіді на питання.
- Четверте – не бійся помилок. Доктор Арнольд Бекман, який винайшов кілька наукових інструментів, що зробили революцію в медицині, дотримувався кількох простих правил, найважливішим з яких було: "Не бійся робити помилки. Якщо ти не робиш помилок, ти, ймовірно, не робиш багато". Це не означає, що ти не маєш прагнути робити все правильно, але треба перестати сприймати помилки як невдачі й почати бачити в них можливості.
- П'яте – святкуй перемоги. Згідно з даними Професійної асоціації авторів резюме та кар'єрних тренерів, Бенджамін Франклін казав, що щастя приходить не від величезних успіхів, а від маленьких досягнень, які ми маємо щодня. Тому святкувати маленькі перемоги – це те, що з часом допоможе досягти більшої мети.
- Шосте – розумій, коли правило треба порушити. Так, іноді порушення правила може допомогти просунутися набагато далі, але, згідно з Forbes, треба розуміти, коли і як це робити. А це починається зі знання і засвоєння правил. Якщо ти збираєшся порушити правило, то завжди повинен порушувати його заради чогось кращого.