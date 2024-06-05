Експерти назвали непорушні правила успішних чоловіків

У книгах, статтях, подкастах і соцмережах описують безліч "золотих правил", які обіцяють допомогти здобути те, чого ти прагнеш. Насправді кожна людина може мати власні улюблені правила чи практики.

А проте досвід успішних людей у різних сферах або кар'єрах свідчить, що є певні речі, які дійсно можуть допомогти – підвищити продуктивність, працювати краще, мати стійкість, більш ефективно будувати успіх.

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Сформовані на основі цього досвіду правила можуть бути корисними й для інших людей. Якщо, звісно, вони розумітимуть, що успіх не прийде за одну ніч або випадково. Адже правила існують, щоб допомогти досягти успіху, а не гарантувати його.

6 золотих правил, які ніколи не порушують успішні чоловіки

На думку експертів LinkedIn, Forbes, навіть Бенджаміна Франкліна та Білла Гейтса, є кілька правил, які можуть стати фундаментом успіху, якщо їх правильно застосовувати та не порушувати.

Перше – усвідомлюй мету. Перший крок до успіху – це знати свою мету, причину, чому ти працюєш щодня, і чому продовжуватимеш докладати зусиль, навіть якщо на шляху будуть перешкоди. Річард Бренсон з Virgin Group пропонує почати з того, щоб запитати себе, чи додає ця мета щось до твого життя та життя інших людей, і чи можеш ти зробити це краще, ніж ті, хто вже це робить.

Перший крок до успіху – це знати свою мету, причину, чому ти працюєш щодня, і чому продовжуватимеш докладати зусиль, навіть якщо на шляху будуть перешкоди. Річард Бренсон з Virgin Group пропонує почати з того, щоб запитати себе, чи додає ця мета щось до твого життя та життя інших людей, і чи можеш ти зробити це краще, ніж ті, хто вже це робить. Друге – не жертвуй відпочинком і благополуччям. Білл Гейтс якось розповів, що на початку кар'єри працював до пізньої ночі й мало спав, думаючи, що так у нього буде більше часу на створення того, що згодом стане Microsoft. З часом він зрозумів, що це виснажує його, впливає на мотивацію, творчість і здатність ясно мислити. Тому він змінив свій розпорядок дня і зробив відпочинок пріоритетом, щоб працювати краще, робити менше помилок, і отримувати більше задоволення від своєї роботи.

Є кілька правил, які можуть стати фундаментом успіху / Фото freepik