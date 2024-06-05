Эксперты назвали незыблемые правила успешных мужчин

В книгах, статьях, подкастах и соцсетях описывают множество "золотых правил", которые обещают помочь получить то, к чему ты стремишься. На самом деле каждый человек может иметь собственные любимые правила или практики.

Однако опыт успешных людей в разных сферах или карьерах свидетельствует, что есть определенные вещи, которые действительно могут помочь – повысить производительность, работать лучше, иметь устойчивость, более эффективно строить успех.

Смотри также Почему совет "сделай себя незаменимым" на работе – это ловушка

Сформированные на основе этого опыта правила могут быть полезными и для других людей. Если, конечно, те будут понимать, что успех не придет за одну ночь или случайно. Ведь правила существуют, чтобы помочь достичь успеха, а не гарантировать его.

6 золотых правил, которые никогда не нарушают успешные мужчины

По мнению экспертов LinkedIn, Forbes, даже Бенджамина Франклина и Билла Гейтса, есть несколько правил, которые могут стать фундаментом успеха, если их правильно применять и не нарушать.

Первое – осознавай цель. Первый шаг к успеху – это знать свою цель, причину, почему ты работаешь каждый день, и почему будешь продолжать прилагать усилия, даже если на пути будут препятствия. Ричард Брэнсон из Virgin Group предлагает начать с того, чтобы спросить себя, добавляет ли эта цель что-то к твоей жизни и жизни других людей, и можешь ли ты сделать это лучше, чем те, кто уже это делает.

Первый шаг к успеху – это знать свою цель, причину, почему ты работаешь каждый день, и почему будешь продолжать прилагать усилия, даже если на пути будут препятствия. Ричард Брэнсон из Virgin Group предлагает начать с того, чтобы спросить себя, добавляет ли эта цель что-то к твоей жизни и жизни других людей, и можешь ли ты сделать это лучше, чем те, кто уже это делает. Второе – не жертвуй отдыхом и благополучием. Билл Гейтс как-то рассказал, что в начале карьеры работал до поздней ночи и мало спал, думая, что так у него будет больше времени на создание того, что впоследствии станет Microsoft. Со временем он понял, что это истощает его, влияет на мотивацию, творчество и способность ясно мыслить. Поэтому он изменил свой распорядок дня и сделал отдых приоритетом, чтобы работать лучше, делать меньше ошибок, и получать больше удовольствия от своей работы.

Есть несколько правил, которые могут стать фундаментом успеха / Фото freepik