Основний меседж в тому, що якщо ти наполегливо працюєш і робиш свій набір навичок унікальним, компанія винагородить твої зусилля. І заохочуватиме твій розвиток.

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"Зроби себе незамінним": підводні камені поради

Плюс тобі просто приємно це чути, тому що це дає відчуття впевненості у своїх силах і контролю своєї кар'єри. Але з цією тезою насправді є кричущі проблеми. Бо талановитих людей звільняють точнісінько так само, як і безталанних, якщо вони не виконують свої завдання.

Ця порада змушує нас відчувати, що ми маємо певний контроль над тим, що компанії вирішують робити. Але ми абсолютно не маємо, якщо компанія вирішує ліквідувати продукт, закрити підрозділ або скоротити штат,

– каже тренер з кар'єри та лідерства Фібі Гевін.

"Зробити себе незамінним" – це також спосіб сказати: "Треба зосередитися на бажаннях і потребах роботодавця, а не на своїх власних". Так вважає тренерка з питань кар'єри Жасмін Ескалера. Коли ти хочеш стати "незамінним", то починаєш пристосовуватися до будь-яких рішень компанії. Зрештою, з роками це може призвести до вигорання.

Я завжди була зосереджена на тому, чого хотіла компанія, і намагалася зробити себе незамінною. І неминуче я почала усвідомлювати, що те, що я намагалася робити, насправді навіть не було тим, що я хотіла пов'язати зі своєю кар'єрою,

– згадує Ескалера.

Тренерка керівників і кар'єрний стратег Сьюзан Пепперкорн розповіла, що зробила себе незамінною на своїй посаді. І от коли їй стало нудно і вона попросила дозволу у керівників змінити свою роль у компанії, їй сказали: "Ні, ми хочемо, щоб ви продовжували робити те, що ви робили". У результаті Пепперкорн звільнилася з цієї роботи.

Порада "зроби Себе незамінним" не така проста, як спершу здається / Фото freepik

Але не тільки поганий бік є у поради "зробити себе незамінним". Якщо ти чітко розумієш, що це означає: нові навички – це шлях до підвищення, але не автоматичний стрибок у кар'єрі.

Експерти радять зосереджуватися не на тому, щоб робити себе незамінним, а на тому, щоб:

Формувати фінансову подушку, яка дозволить говорити "ні" неприйнятним завданням.

Вивчати навички, які роблять затребуваними фахівців у твоїй галузі.

Та інвестувати у свою професійну мережу – створювати та зміцнювати зв'язки.

За капіталізму ти не можеш бути абсолютно незамінним для роботодавця. Але ти можеш взяти на себе зобов'язання перед собою – які триватимуть довше, ніж робота.