7 міфів, у які ми вперто віримо попри відсутність будь-яких підстав

Хлороформом можна приспати людину за кілька секунд, а вночі людина їсть павуків? Та ні ж бо! Розвінчуємо побутові міфи, у які люди чомусь вперто продовжують вірити.

Крім павуків та хлороформу згадаємо сьогодні на Men 24 про зубну пасту, золоту рибку й людське волосся. І ще кілька слів скажемо про гранату і смартфон.

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Розвінчуємо побутові міфи, у які люди чомусь досі вірять

Пам'ять золотої рибки – 5 секунд

Насправді вчені давно довели, що золоті рибки можуть пам'ятати інформацію до 3 місяців.

А ще й чудово розпізнають форми, звуки та кольори.

Щороку людина під час сну з'їдає 8 павуків

Павуки не настільки дурні, щоб залізати до рота ссавцям.

А нісенітницю про з'їджених людьми павуків придумала у 1993 році журналістка Ліза Гольст – аби довести, що люди в інтернеті можуть... Так, повірити у будь-яку нісенітницю.



Люди не їдять павуків вночі, і павуки людей – теж / Фото unsplash

Зубну пасту треба витискати по всій довжині щітки

Насправді достатньо пасти на 1 сантиметр. А нісенітницю про заповнену щітку придумали маркетологи.

Бо так зубна паста на зубній щітці у рекламі має красивіший вигляд. І, звісно, людина буде більше витрачати пасти, якщо заповнюватиме нею щітку. А отже – частіше її купуватиме.

До слова Чи дійсно допомагає зубна паста від прищів

Хлороформом можна приспати людину за кілька секунд

Без сумніву, хлороформом можна приспати людину – але за 5 або 6 хвилин. Аж ніяк не за секунди.

Тож шахраї й грабіжники використовують його хіба у фільмах, а ось лікарі – дійсно часто.

Волосся й нігті ростуть і після смерті людини

Та ні. Щоб нігті й волосся росли, у тілі повинні працювати чимало систем, органи мають виробляти гормони тощо.

А міф виник тільки тому, що тіло після смерті людини втрачає вологу, всихає – тобто, волосся й нігті стають помітнішими.



Волосся й нігті ростуть? Звісно, але тільки за життя / Фото pinterest

Акумулятор телефона треба розряджати до 0%

Старий, можна сказати – досмартфонний міф. Колись у телефонах були акумулятори Ni-MH, які могли "запам'ятати" позначку заряду і потім понад неї не заряджатися.

Зараз на всіх телефонах акумулятори Li-Ion – їх можна заряджати будь-коли, скільки б відсотків наповненості не показував смартфон.

Чеку гранати можна висмикнути зубами