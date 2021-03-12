У мережі блукає така думка, що можна позбавитися від прищів, якщо обробляти їх зубною пастою. Чи правда це? У виданні Esquire розпитали фахівчиню в царині дерматології.

Чи ти колись пробував увечері нанести трохи зубної пасти на прищ, щоб той зранку зник? Припускаємо, що так – бо такий домашній спосіб боротьби зі шкірними неприємностями доволі поширений.

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І ми на Men 24 так робили. Та навіть якщо прищ не зникав повністю – здавалося, що він зменшувався. А от докторка Йоганна Ворд розповіла, що та як відбувалося насправді.

Обробляти зубною пастою прищі – чи хороша це ідея

До певного моменту – так. Адже зубна паста висушує (витягує вологу) з будь-чого, на що б її не наносили.

Зубна паста висушує прищі. А також зменшує почервоніння. Все це – завдяки сукупній протизапальній дії триклозану та соди, перекису водню та спирту,

– пояснила Ворд.

Простіше кажучи, фокус із пастою та прищами дійсно має наукове підгрунтя. Хоча ми, звісно, про це не думали, коли експериментували зі своїм обличчям у юності.



Використання зубної пасти не за призначенням іноді має й наукове підгрунтя / Фото unsplash

А як довго можна тримати зубну пасту на прищах

Передусім не можна забувати, що зубна паста призначена для чищення зубів. Крапка. Бо в зубних пастах є інгредієнти, які шкодять шкірі. Не буде біди, якщо застосувати її раз чи два, але не можна робити це постійно.

Набагато краще використовувати клінічно перевірені та безпечні сполуки – як-от саліцилова кислота, ретинол або пероксид бензоїлу, які роками застосовують у клінічній дерматології,

– наголосила лікарка.

Ну, якщо вже ти переконаний, що треба таки застосувати саме зубну пасту – у жодному разі не залишай її на шкірі на ніч. Щонайбільше – на 30 хвилин.



Для боротьби з прищами дійсно можна застосовувати зубну пасту, але є куди кращі засоби / Фото unsplash

Так що ж слід робити, аби прищ швидко зник

Йоганна Ворд запевняє: найкращий спосіб швидко прибрати прищ – це обробити ділянку комбінацією:

Саліцилової кислоти (яка має дію протизапальну, антибактеріальну, а ще зменшує продукування жиру),

Ретинолу (зменшує почервоніння та контролює клітинний обіг у шкірі),

Та пероксиду бензоїлу (5%-й розчин добре вбиває бактерії – понад 95% патогенних організмів у прищах).

"Ці три компоненти ідеально підходять для швидкого місцевого лікування та для подальшої профілактики", – підсумувала дерматологиня.

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