Ми не навчаємо правильно прати білизну – але ж ти знаєш, що її треба прати. Ми не радимо, яким дезодорантом користуватися – але ж ти знаєш, що якимось треба.

Поговоримо краще сьогодні на Men 24 про те, чому ти досі сидиш на унітазі з телефоном в руці. І ще про деякі речі, які ти робиш дуже дарма.

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Гігієнічні міфи, про які слід забути

Міф: позичати свою зубну щітку – нормально

Звісно, ні! Навіть дружині, з якою живеш уже десятиліття.

На щітці залишаються усі бактерії й віруси з ротової порожнини, а ще й можуть бути дрібні часточки крові.



Тримай свою зубну щітку тільки для себе / Фото pinterest

Міф: вуха треба чистити ватними паличками

Ніт. Колупатися у вухах будь-чим – небезпечно. Можна пошкодити барабанну перетинку, і навіть частково втратити слух.

Вушну сірку краще просто вимивати. Або протирати вологою серветкою. Цього буде цілком достатньо.

Міф: можна використаний презерватив використати вдруге

Іноді чоловіки використаний презерватив вивертали, і надягали іншою стороною.

Думати, що так можна – моторошний міф. Ніколи так не роби.



Використовуй презерватив тільки за призначенням, і тільки один раз / Фото pinterest

Міф: сидіти на унітазі зі смартфоном – безневинне заняття

А от і ні. І ось чому: руки ти після туалету миєш, а смартфон? Точно ні. Так от, всі бактерії, які ти змив із рук після походу в туалет, миттєво повертаються до тебе на руки, щойно ти знову береш свій телефон.

А потім ти тиснеш руки друзям, і їси тими руками гамбургери.

Міф: одного мила достатньо на всю родину

Ага. Тільки-от це шкідливо. Мило майже завжди мокре, а отже – на ньому може розвиватися кишкова паличка, стафілококи та інші бактерії.

Якщо вже треба мати одну мильну одиницю на всю родину – купи пляшку рідкого мила. Ідеально, якщо вона буде з фотоелектричним дозатором.

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Міф: можна користуватися чужим дезодорантом

Ну, можна. Але небажано. За один раз нічого страшного, швидше за все, не станеться, але…

Але постійно валити на себе мікрочастки чужого волосся і шкіри – вкрай погана ідея.

Міф: постільну білизну можна прати, коли зручно

Та ні. Її потрібно прати щотижня.