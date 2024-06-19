Експерти назвали 7 способів, як люди приховують свою невірність

Невірність може бути дуже болючою і руйнівною у стосунках, вона вбиває довіру у парі та може призвести до токсичної поведінки, обману, маніпуляцій. Причім зраду іноді важко виявити, бо люди, які її вчиняють, намагаються приховувати це і тримати своїх партнерів у стані незнання або сумнівів.

Ці стратегії не обов'язково будуть однаковими у всіх стосунках, але деякі з них є індикаторами того, що щось таки відбувається. А отже, що необхідно провести аналіз стосунків і важливу та, ймовірно, складну розмову у парі.

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7 способів, як люди приховують зраду

Використовують розсудливість. У Psychology Today вказано, що дослідження 2022 року показало, які стратегії використовують зрадники, щоб приховати те, що вони роблять. І головною з них є використання розсудливості. Це про зустрічі з кимось у віддаленому місці або там, де їх ніхто не знає, у виправданнях, які мають достовірність і вагу, або у використанні часу, коли вони знають, що їхні партнери у від'їзді та не скоро повернуться.

У Psychology Today вказано, що дослідження 2022 року показало, які стратегії використовують зрадники, щоб приховати те, що вони роблять. І головною з них є використання розсудливості. Це про зустрічі з кимось у віддаленому місці або там, де їх ніхто не знає, у виправданнях, які мають достовірність і вагу, або у використанні часу, коли вони знають, що їхні партнери у від'їзді та не скоро повернуться. Видаляють цифрові докази. Ще одна важлива стратегія – ніколи не залишати доказів, які можуть знайти партнери, особливо в електронних листах, на телефонах чи інших пристроях. Це про видалення повідомлень, фотографій або розмов, обережне користування соціальними мережами чи про прохання до людей, з якими коїться зрада, не писати й не надсилати повідомлення на особисті телефони.

Ще одна важлива стратегія – ніколи не залишати доказів, які можуть знайти партнери, особливо в електронних листах, на телефонах чи інших пристроях. Це про видалення повідомлень, фотографій або розмов, обережне користування соціальними мережами чи про прохання до людей, з якими коїться зрада, не писати й не надсилати повідомлення на особисті телефони. На все є пароль. Ми всі захищаємо свої телефони та пристрої паролями, але людина, яка вчиняє зраду, доводить це до крайнощів. Вона встановлює складні паролі на всі пристрої, якими користується, не ділиться ними зі своїм партнером ні за що на світі, плюс ніколи не залишає свій телефон без нагляду.

Ми всі захищаємо свої телефони та пристрої паролями, але людина, яка вчиняє зраду, доводить це до крайнощів. Вона встановлює складні паролі на всі пристрої, якими користується, не ділиться ними зі своїм партнером ні за що на світі, плюс ніколи не залишає свій телефон без нагляду. Контроль інформації. Зрадники, як правило, контролюють інформацію, якою діляться зі своїми партнерами, і роблять це дуже конкретно. Експерти кажуть, це контроль інформації про те, як вони проводять свій час, завжди маючи чим виправдати час, проведений поза домом. Також у них завжди є виправдання для витрат, які вони здійснюють. А комунікація точно не є відкритою чи зрозумілою. Адже потрібен час і гроші для інших стосунків.

Це те, чого не слід робити, але про що варто знати / Фото bearfotos@freepik

Надмірне інформування. Bonobology пише, що може бути навпаки, хтось ділиться занадто великим обсягом інформації, бо вважає, що якщо він не скаже багато, партнери можуть запідозрити, що щось не так. Тому вони дають занадто багато деталей про свою діяльність або місця, де вони були.

Bonobology пише, що може бути навпаки, хтось ділиться занадто великим обсягом інформації, бо вважає, що якщо він не скаже багато, партнери можуть запідозрити, що щось не так. Тому вони дають занадто багато деталей про свою діяльність або місця, де вони були. Більше інтересу до партнера. Це може здатися дивним, адже демонстрація прихильності зазвичай є добрим знаком, але Psychology Today зазначає, що це також є способом приховування зради. Це використовують, щоб партнери нічого не запідозрили. Звертати увагу треба на такі речі, як несподівано тепліше ставлення партнера, раптове бажання зробити все, про що його попросили, або засипання подарунками.

Це може здатися дивним, адже демонстрація прихильності зазвичай є добрим знаком, але Psychology Today зазначає, що це також є способом приховування зради. Це використовують, щоб партнери нічого не запідозрили. Звертати увагу треба на такі речі, як несподівано тепліше ставлення партнера, раптове бажання зробити все, про що його попросили, або засипання подарунками. Вони захищаються, коли їх запитують. Зрадники можуть ображено реагувати на запитання партнера, змінювати розповідь, щоб звинуватити партнера в зраді, або змусити його повірити, що це все вигадки та що це проблема невпевненості в завтра.

Зауважмо, що, звісно, можна знайти спосіб пробачити, зцілити та врятувати стосунки. Але для цього потрібно взяти на себе відповідальність, визнати помилки й бути готовим працювати разом, щоб знайти спосіб рухатися вперед і відновити зв'язок.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.